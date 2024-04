16 apr 2024 11:38

NEANCHE LA RICERCA CON I CANI ARRIVATI DALLA GERMANIA HA DATO I RISULTATI SPERATI! NON E’ STATO RITROVATO TRA I FONDALI IL CORPO DI CHIARA LINDL, LA 20ENNE SCOMPARSA NEL LAGO D’ISEO IL PRIMO SETTEMBRE 2023 - I GENITORI DELLA RAGAZZA SONO TORNATI IN BAVIERA: “GRAZIE A TUTTI PER L'AIUTO, QUI ABBIAMO TROVATO DEGLI AMICI” - A SETTEMBRE A PISOGNE VERRÀ POSATA UNA LAPIDE IN RICORDO DI CHIARA…