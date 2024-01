IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - SE NE VA DANA GHIA, 92 ANNI, ATTRICE DI UNA TRENTINA DI FILM NEGLI ANNI ’60 E ’70, DA “QUEIMADA” A “CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITÀ”, DA “LA MOGLIE DEL PRETE” A “IL TRUCIDO E LO SBIRRO - MILANESE, ALTA, BELLA, BIONDA E DALLA VOCE NON PARTICOLARMENTE ESTESA MA DECISAMENTE SEXY, FU PROTAGONISTA AL TEMPO DEGLI SPAGHETTI WESTERN SPESSO COL NOME DI GHIA ARLEN O DANA MADIGAN, NON RIESCE OTTENERE NEGLI ANNI SUCCESSIVI, RUOLI ALTRETTANTO SIGNIFICATIVI, ANCHE PER L’ARRIVO DI NUOVE STELLINE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Se ne va Dana Ghia, attrice di una trentina di film negli anni ’60 e ’70, da “Queimada” a “Continuavano a chiamarlo Trinità”, da “La moglie del prete” a “Il trucido e lo sbirro”, modella e cantante fin dagli anni ’50. Milanese, alta, bella, slanciata e soprattutto bionda, anzi biondissima quando il pubblico la vide nel 1959 al VII Festival di Napoli cantare assieme a Arturo Testa “Ammore celeste”. Dalla voce non particolarmente estesa ma decisamente sexy, come la descrivono le cronache americane nel 1958 nel suo tour in America e in Canada come scoperta di Luciano Tajoli alle prese con le versioni italiane di successi internazionali come “Secret Love” e “Catch a Falling Star”.

dana ghia 6

Protagonista al tempo degli spaghetti western spesso col nome di Ghia Arlen o Dana Madigan, non riesce ottenere negli anni successivi, nella commedia dei maestri, Ettore Scola (“Il commissario Pepe”), Dino Risi (“Il giovane normale”, “La moglie del prete”), nei thriller di Antonio Margheriti, Tonino Valerii, Ferdinando Baldi, o nella commedia sexy, “Peccati di gioventù” di Silvio Amadio, ruoli altrettanto significativi, anche per l’arrivo di nuove stelline. Nata come Felicita Ghia a Milano nel 1932, inizia molto presto una carriera di indossatrice che alterna con quella di cantante e attrice, tra teatro, tv, night club.

dana ghia 4

Fa il suo esordio sul piccolo schermo della Rai come cantante nel programma “Primo applauso” nel 1956. L’anno dopo, al Festival di Velletri si nota più il vestito, una sorta di pantalone plissettato chiamato “Hana Ogi” in onore del personaggio interpretato da Mijko Taka in “Sayonara”. Fa quindi una serie di tour in giro per il mondo, in Inghilterra dove esordirà alla tv con lo spettacolo di volti nuovi della BBc “New Faces” nel 1959, perfino in Russia dove canterà “Il pericolo numero 1” e una scelta di canzoni classiche napoletane. La troviamo a teatro con Carlo Dapporto nel 1962 nel varietà “Babilonia”, nel 1963 e 1964 nel fortunato “Scanzonatissimo” di Dino Verde, spettacolo di satira politica con Antonella Steni, Elio Pandolfi, Rossella Como.

dana ghia 8

Fa il suo esordio nel cinema con “Tentazioni proibite” di Osvaldo Civiranoi nel 1963, poi la troviamo ancora come cantante in “Questo pazzo, pazzo mondo della canzone” nel 1965, seguito da una serie di buoni western all’italiana, “Deguejo” di Giuseppe Vari con Giacomo Rossi Stuart dove le viene dato il nome di Ghia Arlen, “Quattro dollari di vendetta” di Jaime Jesus Balcazar con Robert Woods, “L’ultimo killer” di Giuseppe Vari con George Eastman e Anthony Ghidra, che si chiamava in realtà Dragomir Ghidra, “El desperado” di Franco Rossetti con Andrea Giordana. Più drammatico, ma non da protagonista il ruolo che le viene affidato in “Domani non siamo più qui” di Brunello Rondi con Ingrid Thulin, Robert Hoffman, Maria Grazia Buccella.

dana ghia 3

In “Oggi a me domani a te” di Tonino Cervi con Bud Spencer e Tatsuya Nakadai, diventa “Diana Madigan”, ma è l’unica donna del film. La troviamo ancora in “L’ira di Dio” di Alberto Cardone con l’americano Brett Halsey. Cambia genere in “Vacanze sulla Costa Smeralda” di Ruggero Deodato con Silvia Dionisio e Little Tony. Recita poi nell’importante “Queimada” di Gillo Pontecorvo con Marlon Brando, nel riuscito “Il commissario Pepe” di Ettore Scola, in ben due film di Dino Risi, “Il giovane normale” e “L’amante del prete”. Gira una serie di fortunati thriller, “Una farfalla dalle ali insanguinate”, Mio caro assassino” di Tonino Valerii, “La morte negli occhi del gatto” di Antonio Margheriti, “Nove ospiti per un delitto” di Ferdinando Baldi. Ma la troviamo anche in “Continuavano a chiamarlo Trinità” di E.B.Clucher con Bud Spencer e Terence Hill, “Sei iellato, amico, hai incontrato Sacramento”.

dana ghia 2

Nel 1972 è la protagonista con Maria Grazia Spina della seconda puntata di “Storie italiane” di Piero Nelli su Rai Uno. Non è adatta alla commedia sexy, che frequenta con “La svergognata” di Giuliano Biagetti con Leonora Fani e “Peccati di gioventù” di Silvio Amadio con Gloria Guida. La troviamo ancora in “Il medaglione insanguinato”, horror di Massimo Dallamano, in “Il trucido e lo sbirro” di Umberto Lenzi nel 1976. Torna al western con “California” di Michele Lupo con Giuliano Gemma, che è il suo ultimo film per il cinema. In tv nel 1984 gira ancora per la tv la serie di coproduzione italo-francese “La camera delle signore” diretta da Yannick Andréi. Scompare dal mondo dello spettacolo. E se ne va a 92 anni a Mori nel Trentino, dove si era ritirata.

