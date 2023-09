NELL'EPOCA DEL FLUIDO E DELLA LOTTA AL PATRIARCATO, LE DONNE RIMPIANGONO IL MASCHIO PUNZONATORE - SECONDO UN SONDAGGIO DI "INCONTRI-EXTRACONIUGALI", IL 48% DELLE FEMMINE ITALIANE SOGNA DI FARE PIÙ SESSO E IL 54% PREFERISCE PRENDERE L’INIZIATIVA PIUTTOSTO CHE LASCIARLA AGLI UOMINI, CHE ASPETTANO TROPPO PRIMA DI PASSARE ALL’AZIONE - QUASI LA METÀ DELLE DONNE DI MILANO AMA L’ESIBIZIONISMO E SOGNANDO DI FARE SESSO IN TRENO O IN...

Le italiane se la tirano con gli uomini? Tutt’altro. Secondo un sondaggio condotto questo mese da Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, il 48% delle donne vorrebbe avere più rapporti sessuali ed il 54% di esse preferisce prendere l’iniziativa piuttosto che lasciarla all’uomo.

«Insomma le italiane sono insoddisfatte e “cacciatrici”» sintetizza Alex Fantini, ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com. Le domande sono state poste dal portale dedicato ai tradimenti ad un campione di 2.000 donne di età compresa tra i 18 e i 55 anni, in tutta Italia.

Si scopre così che le abitudini sessuali cambiano tra Nord e Sud del Belpaese. Il 45% delle milanesi, per esempio, ama fare sesso in luoghi insoliti: in treno, in aereo e anche in spiaggia. E se le settentrionali sono più fantasiose, le meridionali si dimostrano più focose.

A Roma, il 54% delle donne vorrebbe fare l’amore più spesso. E così anche a Napoli (52%) e a Palermo (49%). Preferiscono “abbordare” e poi portare a letto il partner il 62% delle napoletane, il 55% dalle palermitane ed il 51% dalle romane.

A livello nazionale oltre una donna su tre (34%) confessa di avere una propensione alle posizioni strane ed ai luoghi non convenzionali. Ma questa propensione sale a Milano (45%) ed a Bologna (44%).

Per tutte, però, il tradimento è una delle maggiori fantasie sessuali. Tant’è che secondo Incontri-ExtraConiugali.com il 59% degli uomini e il 52% delle donne hanno tradito almeno una volta il loro partner.

«In merito poi alle tendenze per le vacanze estive, per chi vuole trasgredire va per la maggiore l’overtourism, mentre le coppie più tradizionali optano per l’undertourism, privilegiando le mete poco frequentate» sintetizza l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com, che questo mese ha promosso anche uno specifico sondaggio.

La survey è stata realizzata nel mese di giugno 2023 in modalità Computer Assisted Telephone Interviewing su un campione di 4 mila persone maggiorenni di cui il 50% uomini ed il 50% donne, rappresentativo della popolazione italiana nelle diverse regioni ad un livello di confidenza del 99,9% con un margine di errore del 2,58%.

Per la definizione del campione sono state considerate 3 quote, incrociate al loro interno (cross-correlated quotas): includendo sesso, area geografica e fedeltà/infedeltà di coppia, operando la chiusura delle celle-quota nel momento in cui ciascuna di esse risultava completa.

«I dati raccolti evidenziano la fotografia di un nuovo turismo in cui vi è la tendenza a privilegiare mete molto frequentate (overtourism) da parte di chi cerca una scappatella o una fugace storia trasgressiva e mete poco frequentate (undertourism) da parte delle coppie più tradizionali» spiega il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

L’aumento della propensione a tradire che contraddistingue i nostri tempi sta infatti determinando una crescita della propensione a programmare un viaggio che consenta di “mischiarsi tra la folla” ed aumentare anche le possibilità di tradire nell’ambito della vacanza. Ma non si tratta necessariamente di un viaggio a lungo raggio, anzi molti fedifraghi (71%) opteranno per un turismo di prossimità.

Dove andranno in vacanza? La maggior parte dei fedifraghi che preferiscono rimanere in Italia opterà per Sardegna, Puglia e Sicilia, dove sarà più facile organizzare i loro incontri con nuovi partner, facilmente reperibili in tutt’Italia sul portale Incontri-ExtraConiugali.com e sull’app «Incontri Extraconiugali».

Un 29% dei traditori preferisce invece partire per un viaggio all’estero. Tra loro il 69% predilige le città più trasgressive mentre il 24% ha già deciso di partire con l’amante per almeno un fine settimana, adducendo un pretesto quale può essere quello di un viaggio di lavoro o di una vacanza con i vecchi amici dei tempi della scuola. Tra le loro mete ideali spiccano Spagna, Francia, Malta e le crociere.

Ma la tendenza è quella di non allontanarsi troppo da casa anche nella generalità dei casi (fedifraghi e non fedifraghi) per coloro che vivono nel Centro (66%), nel Sud Italia (72%) e nelle Isole (73%) e per gli uomini (54%).

Mete lontane invece per gli abitanti del Nord Italia (68%), per i partner fedeli (65%) e tendenzialmente anche per le donne (56%).

Escludendo poi il cluster dei fedifraghi dal campione, Incontri-ExtraConiugali.com ha scoperto che a volere evadere con una relazione al di fuori del matrimonio o della coppia è il 17% dei “fedeli”. «E per loro è la città l’ambiente ideale per tradire, sia per gli uomini (85%) che per le donne (88)» puntualizza Alex Fantini.

Ma non necessariamente si tradirà nella propria città. Molti degli incontri extraconiugali si concretizzeranno in luoghi diversi da quelli di residenza (57,5%), simulando trasferte di lavoro per organizzare incontri in altre città ed avvalendosi dell’aiuto di Incontri-ExtraConiugali.com per cercare nuove avventure in totale discrezione, anonimato e sicurezza.