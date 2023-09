NELL’ERA DELLA DISTRAZIONE PERMANENTE, ANCHE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE È UNA MODA PASSEGGERA – CHATGPT, IL CELEBREBOT DI OPENAI, AD AGOSTO HA VISTO DIMINUIRE LE VISITE MENSILI AL SUO SITO WEB PER IL TERZO MESE CONSECUTIVO – IL CALO È STATO DEL 3,2%, MENTRE A GIUGNO E LUGLIO IL TRAFFICO ERA SCESO DEL 10% - MA PER GLI ANALISTI, CON IL RITORNO A SCUOLA DI SETTEMBRE, LE VISITE DOVREBBERO TORNARE AD AUMENTARE. SEMPRE CHE NON INTERVENGA QUALCHE LEGGE A LIMITARNE L’UTILIZZO

(ANSA) - ChatGpt, il famoso chatbot di intelligenza artificiale lanciato a novembre da OpenAI, ad agosto ha visto diminuire le visite mensili al sito web per il terzo mese consecutivo. Secondo la società di analisi Similarweb, nei prossimi mesi, gli accessi al programma dovrebbero tornare a salire, anche grazie al lancio di ChatGpt Enterprise, la versione dedicata alle aziende e agli utenti professionali.

Per gli analisti, le visite al sito web di ChatGpt su desktop e mobile in tutto il mondo sono diminuite del 3,2% a 1,43 miliardi ad agosto, dopo un calo di circa il 10% in ciascuno dei due mesi precedenti. Anche il tempo trascorso dai visitatori sul sito è diminuito mensilmente da marzo, passando da una media di 8,7 minuti ad una di 7 minuti ad agosto.

Per Similarweb, il ritorno a scuola potrà aumentare il traffico e l'utilizzo di ChatGpt. Non a caso, con un occhio specifico agli Stati Uniti dove i ragazzi sono tornati in classe a fine agosto, il numero di accessi al sito di ChatGpt è già in risalita.

Nei mesi scorsi, OpenAI ha rilasciato l'app ChatGpt per iOS e Android, il che ha tolto ulteriore traffico al suo sito web. Come ricorda Reuters, prima del lancio di Threads, l'app di Meta concorrente di Twitter, ChatGpt era il servizio con la crescita più rapida di sempre, mentre ora è tra le 30 app più importanti al mondo per mole di utenti.

Sulla spinta del successo di ChatGpt, la concorrenza non è stata a guardare. Google ha reso disponibile, in via sperimentale e limitata, Bard, il chatbot a supporto della ricerca web. Solo una settimana fa, in Cina, Baidu ha lanciato Ernie Bot, la risposta a ChatGpt, un passo in avanti per il settore tecnologico cinese che tenta di allontanare le mire dell'IA occidentale, puntando su prodotti svilupparti in casa.

