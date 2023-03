A NELSON PIQUET COSTANO CARISSIME LE SUE SPARATE RAZZISTE –L’EX PILOTA DI FORMULA 1 È STATO CONDANNATO A SGANCIARE 900MILA EURO DI RISARCIMENTO PER AVER DEFINITO LEWIS HAMILTON “NEGUINHO” (“PICCOLO NEGRO”) E, POI PER AVER USATO NEI CONFRONTI DEL BRITANNICO TERMINI OMOFOBI – LA SENTENZA È STATA EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI BRASILIA, IN SEGUITO ALLA DENUNCIA DI UN’ASSOCIAZIONE LGBT BRASILIANA – VIDEO

Estratto dell’articolo di Chiara Bruschi per “Il Messaggero”

Aveva chiamato Lewis Hamilton «neguinho», “piccolo negro”, in un'intervista e, in un'altra circostanza, lo aveva descritto usando termini omofobi. Per questi commenti, Nelson Piquet, tre volte campione del mondo di Formula Uno negli anni Ottanta e Novanta, è stato condannato in primo grado a pagare 5 milioni di real brasiliani, pari a circa 900 mila euro.

La sentenza è stata emessa dal Tribunale civile di Brasilia dove il giudice Pedro Matos de Arruda ha affermato che l'ammontare del risarcimento va inquadrato non solo nella sua funzione riparatoria della responsabilità civile, ma soprattutto in funzione punitiva, proprio perché «come società, un giorno potremo essere liberi dagli atti perniciosi del razzismo e dell'omofobia».

L'azione legale era stata promossa dall'Alleanza Nazionale LGBTI, l'Associazione brasiliana delle famiglie omotrasfettive, dal Centro per i diritti umani Santo Dias dell'Arcidiocesi di SP e da Francisco de Assis: Educazione, cittadinanza e diritti umani.

[…] Bisogna andare indietro nel 2021, infatti, per i dettagli dell'accaduto, e i particolare all'incidente tra Hamilton e Max Verstappen, che già ai tempi frequentava la figlia di Piquet, Kelly. Durante il primo giro, Hamilton aveva urtato Verstappen che era poi andato a sbattere contro le barriere ed era stato ricoverato in ospedale per alcuni controlli mentre Hamilton aveva proseguito vincendo la gara. Piquet aveva poi rilasciato un'intervista nel novembre 2021 (poi pubblicata dal portale Grande Premio nel giugno dell'anno successivo) criticando Hamilton duramente e usando, per l'appunto, termini razzisti.

[…] Il tre volte campione del mondo brasiliano, quindi, si era scusato pubblicamente: «Quello che ho detto è stato mal pensato, e non lo difendo, ma voglio chiarire che il termine usato è stato ampiamente e storicamente usato colloquialmente nel portoghese brasiliano come sinonimo di "ragazzo" o "persona" e non ho mai avuto intenzione di offendere», aveva dichiarato Piquet. Che aveva poi negato di averla utilizzata «con lo scopo di sminuire» il pilota, l'unico non bianco nel campionato, per il colore della sua pelle. […]

