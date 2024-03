21 mar 2024 11:30

I NEMICI DEI GIORNALISTI? I POLITICI, PIU' DEI CRIMINALI – NEL 2023 CI SONO STATI 98 EPISODI INTIMIDATORI NEI CONFRONTI DEI GIORNALISTI, DI CUI 40 RICONDUCIBILI A CONTESTI POLITICO-SOCIALI E 12 ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - CI SONO STATE 19 AGGRESSIONI FISICHE E 17 MINACCE VERBALI. IN UNA TRENTINA DI CASI GLI EPISODI SI SONO CONSUMATI VIA WEB – LA REGIONE IN TESTA PER NUMERO DI INTIMIDAZIONI È IL LAZIO, SEGUITO DA LOMBARDIA E CAMPANIA...