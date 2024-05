I NEMICI DI TRUMP SONO AGGRAPPATI AL PROCESSO STORMY DANIELS - LE ALTRE CAUSE PENALI CONTRO “THE DONALD” NON ARRIVERANNO A PROCESSO PRIMA DELLE ELEZIONI - LA CAUSA INTENTATA IL 6 GENNAIO DAL CONSIGLIERE SPECIALE JACK SMITH CONTRO TRUMP È BLOCCATA ALLA CORTE SUPREMA PER L'IMMUNITÀ PRESIDENZIALE. E’ STATO RINVIATO A TEMPO INDETERMINATO IL PROCESSO AL TYCOON PER LA CUSTODIA DI FILE RISERVATI E IL PROCURATORE DISTRETTUALE FANI WILLIS HA MANDATO ALL'ARIA IL CASO DELLA GEORGIA...

Articolo di “The Wall Street Journal” dalla rassegna stampa di “Epr Comunicazione”

Che lo si ami o lo si detesti, Donald Trump ha diritto alla presunzione di innocenza e a un processo equo, non alla squallida scena che i procuratori di New York hanno prodotto martedì dopo aver chiamato Stormy Daniels al banco dei testimoni. Cosa abbiano pensato i giurati del suo dettagliato resoconto, per usare un eufemismo, non è dato saperlo. Ma il giudice ha negato l'annullamento del processo a causa di una testimonianza pregiudizievole, e ora Trump aggiungerà sicuramente questo alle sue ragioni di appello in caso di condanna.

Per aggiornare i fatti, la signora Daniels ha dichiarato di aver fatto sesso con il signor Trump una volta nel 2006. Il signor Trump nega. Ma il suo faccendiere Michael Cohen ha pagato 130.000 dollari per far tacere la signora Daniels prima delle elezioni del 2016. Ora il signor Trump è accusato di aver falsificato i documenti aziendali per nascondere il suo rimborso al signor Cohen. Lo scopo apparente di far testimoniare la signora Daniels è che i procuratori dimostrino alla giuria che è credibile e che il signor Trump sarebbe molto motivato a coprire tutto.

La sua testimonianza non avrebbe mai avuto un effetto positivo su Trump, ma il livello di dettagli irrilevanti che i procuratori hanno tirato fuori dalla signora Daniels è stato egregio. Il suo ricordo di ciò che accadde quel giorno nella stanza d'albergo del signor Trump è stato quasi un copione: dove, come, quali capi d'abbigliamento erano indossati e tolti. La giuria non ha bisogno dei dettagli salaci di una presunta relazione extraconiugale di due decenni fa.

Poi ci sono state le insinuazioni di coercizione della signora Daniels. Nel 2018 ha dichiarato a "60 Minutes" di non essere attratta da Trump e di non voler fare sesso con lui, ma di "non aver detto di no" e di aver accettato che la relazione fosse del tutto consensuale. Nel suo libro l'ha definita "un'esperienza extracorporea". Martedì ha testimoniato alla giuria che il signor Trump si è frapposto tra lei e la porta, bloccandole la strada, e lei è " rimasta come svenuta", nonostante non avesse assunto droghe o alcol.

Gli avvocati di Trump dovrebbero riprendere a interrogare la signora Daniels giovedì, ma a prescindere dal loro successo nel mettere in dubbio la credibilità della sua storia, il procedimento è ormai lontano dalla sua base legale. Alla richiesta della difesa di dichiarare l'annullamento del processo, il giudice Juan Merchan ha rifiutato, ma ha riconosciuto che alcune testimonianze della signora Daniels erano "'meglio non fossero dette'". Ha anche rimproverato il team di Trump per non aver obiettato più strenuamente e ha detto che "il rimedio è il controinterrogatorio".

Questo non basta. Il giudice Merchan deve bilanciare il valore probatorio della testimonianza con il suo potenziale di pregiudicare ingiustamente la giuria contro l'imputato. I giurati saranno disposti contro il signor Trump ora, prima ancora di arrivare ai documenti aziendali? Un tribunale di New York ha recentemente annullato la condanna di Harvey Weinstein perché il giudice del processo ha ingiustamente permesso al procuratore di introdurre una testimonianza inammissibile che ha pregiudicato i giurati.

I procuratori avrebbero potuto chiedere il minimo indispensabile per stabilire la storia della signora Daniels, invece hanno chiesto inutili dettagli e il giudice li ha consentiti. È facile credere che l'obiettivo dell'accusa fosse tanto quello di umiliare Trump davanti agli elettori quanto quello di convincere la giuria che Trump è un predatore sessuale.

Dopo tre settimane di testimonianze, il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg non è ancora riuscito a dimostrare il suo caso. L'accusa deve dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Trump ha concepito che il pagamento di Stormy fosse una donazione illegale per la campagna elettorale, o che il rimborso al signor Cohen fosse una frode fiscale?

Forse i procuratori di Bragg sono disposti a spingersi fino a questo punto estremo perché le altre cause penali contro Trump potrebbero non arrivare al processo prima del giorno delle elezioni. La causa intentata il 6 gennaio dal consigliere speciale Jack Smith contro Trump è bloccata alla Corte Suprema per l'immunità presidenziale. Martedì il giudice federale Aileen Cannon ha rinviato a tempo indeterminato il processo a carico di Trump per la custodia di file riservati, a causa di controversie sulla condotta dell'accusa. Il procuratore distrettuale Fani Willis ha mandato all'aria il caso della Georgia.

Coloro che vogliono che Trump sia condannato prima di novembre vedono ora il signor Bragg come la loro ultima speranza. Trump potrebbe ancora essere condannato dalla giuria di una Manhattan fortemente democratica. Ma le probabilità che una condanna venga annullata in appello sono in aumento.