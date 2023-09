5 set 2023 09:48

IL NEMICO DEL TERRENO ACCANTO – IN TEXAS UN MAGNATE DEL SETTORE IMMOBILIARE È STATO BOLLATO COME “TRADITORE” PER AVER GUADAGNATO “MILIONI DI DOLLARI” VENDENDO TERRENI AGRICOLI A UN MILIARDARIO CINESE, CON STRETTI LEGAMI CON IL REGIME DI PECHINO - SUN GUANGXIN, EX MEMBRO DELL'ESERCITO CINESE, HA MESSO LE MANI SU 52MILA ETTARI DI TERRENO, SGANCIANDO 100 MILIONI DI DOLLARI: ORA PERSINO EX FUNZIONARI DELLA CIA SOSPETTANO CHE...