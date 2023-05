LA NEONATA TROVATA NEL CASSONETTO A MILANO ERA GIÀ MORTA QUANDO È STATA ADAGIATA NEL CONTENITORE - SECONDO L’AUTOPSIA POTREBBE ESSERE DECEDUTA DURANTE UN PARTO DIFFICILE: NON SI ESCLUDE CHE LA DONNA ABBIA PARTORITO DA SOLA, IN CASA, E PROBABILMENTE IN UN CONTESTO DI FORTE DISAGIO - GLI INVESTIGATORI CONTINUANO A CERCARE LA MAMMA CHE POTREBBE SOFFRIRE DI COMPLICANZE LEGATE A UNA GRAVIDANZA O ADDIRITTURA ESSERE AFFETTA DA PATOLOGIE…

Estratto dell’articolo di Federica Zaniboni per “Il Messaggero”

cassonetto dove e stata trovata la neonata a milano 1

Ha avvolto in una felpa il corpicino senza vita della piccola e l'ha adagiata sul cassonetto della Caritas. Probabilmente senza nemmeno averla mai sentita piangere. Sì, perché secondo quanto emerso dall'autopsia, la bimba era già morta quando è stata portata al contenitore per la raccolta di indumenti usati in zona Città Studi a Milano. L'ipotesi è che non sia sopravvissuta al parto.

[…] Non si esclude che la madre abbia partorito da sola, in casa, e probabilmente in un contesto di forte disagio.

neonato

[…] Se i più approfonditi esami anatomopatologici sul cadavere confermassero che la bambina è nata morta, il reato potrebbe essere derubricato in un altro meno grave. In qualsiasi caso sarà poi fondamentale risalire alle cause del decesso.

Un altro aspetto su cui stanno lavorando gli inquirenti è l'identificazione della madre, che potrebbe soffrire di complicanze legate a una gravidanza e un parto difficile o addirittura essere affetta da patologie che hanno portato al decesso del feto. «Si presenti - dicono i sanitari - potrebbe avere bisogno di cure urgenti».

cassonetto dove e stata trovata la neonata a milano 2

[…] Tutto, però, lascia pensare che la neonata sia stata adagiata in un punto ben visibile di proposito: chi l'ha portata al cassonetto ha voluto far in modo che venisse trovata. Nel frattempo, già dalla sera stessa del ritrovamento, è stato diramato un avviso a tutti gli ospedali di Milano e dell'hinterland per verificare se nelle ore successive presentata una donna con complicanze dovute a un parto in casa. […]

cassonetto dove e stata trovata la neonata a milano 3 neonato 2 NEONATA