30 nov 2023 08:09

NEPAL E QUATTRO PALL - PER LA PRIMA VOLTA UNA COPPIA GAY SI È UNITA IN MATRIMONIO IN NEPAL - MAYA GURUNG, UNA DONNA TRANSGENDER DI 41 ANNI, E SURENDRA PANDEY, UN UOMO DI 27 ANNI, HANNO OTTENUTO IL LORO CERTIFICATO DI MATRIMONIO - L'AVVOCATO DEGLI SPOSI HA ESULTATO: “LE NOZZE SONO UNA VITTORIA PER TUTTI"