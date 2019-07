NERA DI RABBIA – NAOMI CAMPBELL SU TUTTE LE FURIE RACCONTA DI ESSERE STATA RESPINTA IN UN HOTEL FRANCESE “PER IL COLORE DELLA PELLE”: “UN EPISODIO RIVOLTANTE. QUESTO TIPO ALLA PORTA HA DETTO CHE IL LOCALE ERA PIENO. MA LASCIAVA ENTRARE ALTRE PERSONE. NON CI HANNO FATTO PASSARE A CAUSA DEL COLORE DELLA NOSTRA PELLE E…”

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

naomi campbell

"Un episodio rivoltante". Così, senza mezzi termini, Naomi Campbell racconta a Paris Match quello che è avvenuto in un hotel, non meglio identificato, del sud della Francia durante lo scorso festival di Cannes. Alla top model e a una sua amica sarebbe stata negata la possibilità di entrare nella struttura "a causa del colore della pelle".

naomi campbell 1

"Ero di recente in una cittadina del sud della Francia, durante il festival di Cannes, dove io e una mia amica eravamo state invitate a un evento in un hotel che non voglio nominare". Inizia così il racconto di Naomi, a proposito della sua disavventura a sfondo razzista.

"Non ci hanno fatto entrare a causa del colore della nostra pelle. Questo tipo alla porta ha detto che il locale era pieno. Ma lasciava entrare altre persone", ha specificato la modella.

naomi campbell 2

La Campbell ha voluto approfittare dell'episodio per lanciare un messaggio alle nuove leve della fashion industry: "Non lasciate mai che nessuno sottostimi il vostro valore. Dovete essere sempre forti e coraggiose in questo lavoro e circondarvi dei vostri famigliari e un buon agente".

naomi campbell

naomi campbell 5 naomi campbell 2 naomi campbell naomi campbell naomi campbell 1 naomi campbell yvonne sciò naomi campbell naomi campbell paris fashion week naomi campbell naomi campbell naomi campbell senza reggiseno naomi campbell naomi campbell naomi campbell naomi campbell in forma smagliante indossa un abito di roberto cavalli naomi campbell naomi campbell naomi campbell x naomi campbell by david lachapelle naomi campbell naomi campbell e kate moss 7 Photography Mario Sorrenti, Fashion Director Edward Enninful. Fragrance The One Dolce & Gabbana. [The World Wide Web Issue, no. 281, October 2007] ] Photography Inez Van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, Styling Stefano Pilati. All clothing and accessories Yves Saint Laurent. [The Artisan Issue, no. 290, August 2008] NAOMI CAMPBELL naomi campbell 6

Ma a proposito dei progressi fatti dal mondo della moda nell'accettazione della diversità, ha delle perplessità: "Vorrei poter dire che ci sono stati... Ho sempre cercato di essere ottimista a questo proposito".