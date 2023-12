NERI PER CAOS! – ROBERTO FIORE E GIULIANO CASTELLINO SONO STATI CONDANNATI A PIÙ DI OTTO ANNI PER L’ASSALTO ALLA SEDE DELLA CGIL, DURANTE UNA MANIFESTAZIONE NO GREEN PASS A ROMA DEL 9 OTTOBRE 2021 – SETTE IN TOTALE LE CONDANNE – DOPO LA LETTURA DELLA SENTENZA IN AULA È SCOPPIATO UN CASINO: ALCUNI MILITANTI DI FORZA NUOVA HANNO URLATO “MO' FAMO LA GUERRA, VERGOGNA". E ALCUNI HANNO FATTO IL SALUTO ROMANO - VIDEO

giuliano castellino e roberto fiore assalto alla cgil

ASSALTO ALLA CGIL, CONDANNATI FIORE E CASTELLINO

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il Tribunale di Roma ha condannato Castellino a otto anni e sette mesi di reclusione mentre Fiore a otto anni e sei mesi per l'assalto alla Cgil. Dopo la sentenza di condanna dei due leader di Forza Nuova urla in aula e il grido 'gente come noi non molla mai'.

CONDANNATI FIORE E CASTELLINO: URLA IN AULA, 'FAMO LA GUERRA'

ROBERTO FIORE E GIULIANO CASTELLINO

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Mo famo la guerra". E' quanto gridato da alcune persone dopo la sentenza per l'assalto alla Cgil che ha visto la condanna dei leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino. I giudici hanno disposto altre cinque condanne: Per Luigi Aronica, militante di Forza Nuova, 8 anni e mezzo, mentre gli altri imputati Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa sono stati condannati a 8 anni e 2 mesi.

caos in aula dopo la sentenza di condanna di fiore e castellino 4

ASSALTO CGIL: DOPO LETTURA SENTENZA IN AULA CORI E SALUTI ROMANI

(Adnkronos) - Momenti di caos in aula in tribunale a Roma dopo la sentenza di condanna per l'assalto alla sede della Cgil avvenuta nel corso della manifestazione 'no green pass' del 9 ottobre del 2021. Applausi di scherno, grida 'vergogna' e braccia alzate con il saluto romano sono stati rivolti da alcune persone presenti tra il pubblico in aula verso la corte. Tra i condannati dai giudici della prima sezione penale del tribunale a pene superiori agli otto anni, Giuliano Castellino, Roberto Fiore e Luigi Aronica.

caos in aula dopo la sentenza di condanna di fiore e castellino 6 ROMA SCONTRI FIORE CASTELLINO caos in aula dopo la sentenza di condanna di fiore e castellino 7 caos in aula dopo la sentenza di condanna di fiore e castellino 8 caos in aula dopo la sentenza di condanna di fiore e castellino 1 caos in aula dopo la sentenza di condanna di fiore e castellino 5