I NERI USATI COME SCHIAVI, ASSEGNI MAI VERSATI, BUSTE PAGA FASULLE, INCONTRI CLANDESTINI CON I CAPORALI: L’INCHIESTA “TERRA ROSSA”, CHE COINVOLGE L’IMPRENDITRICE AGRICOLA ROSALBA LIVRERIO BISCEGLIA, MOGLIE DI MICHELE DI BARI, CAPO DIPARTIMENTO IMMIGRAZIONE E LIBERTÀ CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, SCOPERCHIA UNA FOGNA NOTA DA ANNI - LE ACCUSE ALLA “MOGLIE DEL PREFETTO” SONO PESANTI: SAREBBE STATA LEI A TRATTARE DIRETTAMENTE CON I CAPORALI E IL “SORVEGLIANTE” DEI CAMPI, E A OCCUPARSI DELLE BUSTE PAGA FASULLE…

Carlo Vulpio per il “Corriere della Sera”

I neri che lavorano come schiavi per quattro soldi pagati in nero. Le fotocopie di assegni mai versati ma compilati solo per eludere i controlli. Le buste paga fasulle come i certificati medici per visite mai effettuate. Gli incontri clandestini nelle stazioni ferroviarie e nei distributori di carburante tra i datori di lavoro e i caporali per i pagamenti delle misere paghe in contanti spettanti agli schiavi.

La vita stentata nei ghetti dai nomi tristemente noti da trent' anni, come il mussoliniano Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia: un sobborgo africano non tanto per gli africani alloggiati nelle baracche, quanto per le condizioni dei luoghi, che, tra rifiuti e strade sfondate come fossero state bombardate, gli amministratori e i poteri pubblici hanno abbandonato a sé stessi. C'è tutto questo nell'inchiesta «Terra Rossa» della procura di Foggia e dei carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Manfredonia.

Ma non è una novità. Tutto questo, qui, c'è sempre stato. E non è bastata nemmeno la clamorosa rivolta di un altro ghetto, quello di Rignano Garganico - marzo 2017 -, con incendi delle baraccopoli e braccianti immigrati sbandati come quelli di Uomini e topi di John Steinbeck, cento anni fa. I risultati dell'inchiesta, condotta da luglio a ottobre dell'anno scorso, sono alla base dell'ordinanza del gip di Foggia, Margherita Grippo, che vede sedici persone indagate per sfruttamento del lavoro e intermediazione illegale di manodopera e dieci aziende agricole sottoposte a controllo giudiziario, cioè un'amministrazione controllata per un periodo di un anno.

Dei sedici indagati, due sono finiti in carcere (i caporali neri Bakary Saidy e Kalifa Bayo), tre agli arresti domiciliari (gli imprenditori bianchi Michele Boccia, Emanuele Tonti e Vincenzo De Rosa) e a undici è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora. Cinque milioni di euro il volume di affari calcolato, sulla pelle di braccianti istruiti dai caporali a mentire sulla retribuzione: dovevano dire di percepire 65 euro al giorno per 7 ore di lavoro, invece non ne guadagnavano più di 35 per 10 ore, che diventavano 25 perché 5 euro dovevano essere versati per il trasporto e 5 per la intermediazione.

Il clamore suscitato da «Terra Rossa» è tuttavia dovuto non a un sussulto umanitario collettivo, ma al coinvolgimento nell'inchiesta di Rosalba Livrerio Bisceglia, che è moglie di Michele Di Bari, capo dipartimento Immigrazione e libertà civili del ministero dell'Interno, ed è una imprenditrice agricola. La Bisceglia, con le sorelle Antonella e Maria Cristina, conduce l'azienda di famiglia «Sorelle Bisceglia», un nome che nell'agricoltura della Capitanata e del Gargano (uliveti, frutteti, frantoi oleari, l'agriturismo «Giorgio»), e a Mattinata, paese del prefetto Di Bari, è «una istituzione».

Le accuse nei confronti della «moglie del prefetto» sono pesanti: sarebbe stata lei a trattare direttamente con i caporali e con il «sorvegliante» dei campi, Matteo Bisceglia, e a occuparsi delle buste paga fasulle (Matteo Bisceglia lo dice al telefono con Saidy: «Guarda che delle buste paga si occupa la signora»).

E questo mentre la carriera di suo marito - per otto anni prefetto vicario di Foggia - procedeva spedita fino all'attuale carica e all'assegnazione di un compito delicato: trasformare l'inferno di Borgo Mezzanone, da cui provengono i braccianti sfruttati, compresi quelli dell'azienda «Sorelle Bisceglia», in una cittadella dell'accoglienza. Valore dei lavori: 3,5 milioni di euro, 150 mila dei quali erogati dal dipartimento di Di Bari. Inizio dei lavori: mai cominciati, causa Covid, nonostante la pomposa dicitura «Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027».

