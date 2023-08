NERONE CI ABBRUSTOLIRÀ ANCORA PER PARECCHI GIORNI – L'ANTICICLONE AFRICANO CHE HA PORTATO SULL’ITALIA UNA NUOVA ONDATA DI CALORE SI FARÀ SENTIRE SOPRATTUTTO NEL WEEKEND, CON TEMPERATURE VICINE AI 40 GRADI – VENERDÌ LA GIORNATA PEGGIORE, CON L'ALLERTA AFA PREVISDTA PER 19 CITTÀ – FINO AL 25 NON SONO PREVISTI PARTICOLARI SCOSSONI METEO...

Estratto dell'articolo di https://tg24.sky.it/

CALDO AFA

L'anticiclone africano Nerone porta sull’Italia una nuova ondata di calore. Se a Ferragosto caldo e afa hanno dominato quasi ovunque, nei prossimi giorni ci aspettano temperature ancora più alte: la colonnina di mercurio tornerà a toccare anche i 40 gradi, fissandosi intorno ai 35-38 su gran parte del Paese

L'anticiclone africano si rafforzerà soprattutto da venerdì 18 agosto, con il caldo in forte aumento. L'apice sarà raggiunto probabilmente nel week-end del 19 e 20 agosto (o anche dopo), quando si potranno toccare i 38-40 gradi in città come Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Pavia e sull'Umbria meridionale, sulle valli dell'alto Adige e su molte zone della Sardegna

ondata di caldo sull'italia

[…] Oggi il numero delle citta' in allerta 3 (il massimo) salira' da sei a nove (Bolzano, Brescia, Genova, Firenze, Milano, Perugia, Roma, Torino e Trieste) mentre venerdi' 16 luglio saranno 19 (Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo). Il picco del caldo e' previsto dalla Protezione Civile tra venerdi' e sabato.

L'Anticiclone, con il suo carico di afa e caldo, dovrebbe quindi rimanere protagonista anche oltre il 20 agosto. Dopo il primo picco sulle regioni Centro-Settentrionali, le temperature salgono anche al Sud e le prime giornate roventi su tutto lo Stivale saranno appunto il 19 e il 20: secondo gli esperti, anche nei giorni successivi sono previsti 38-39 gradi a Ferrara, Firenze, Pavia, Siracusa e Taranto. Nelle zone interne della Sardegna si potrebbero raggiungere anche i 40 gradi all'ombra: 8 gradi meno del record del 24 luglio, ma un valore sempre eccezionale

roma caldo

[…] Per oggi, mercoledì 16 agosto, previsto tempo soleggiato e molto caldo al Nord, con possibili temporali di calore e locali grandine sulle Alpi di confine, sul Trentino-Alto Adige e sul Cadore. Nubi sul Friuli-Venezia Giulia. Sole a caldo in aumento anche al Centro, salvo piovaschi in provincia di L'Aquila. Al Sud è atteso bel tempo ma con caldo nella norma

Secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, oggi 16 agosto le città bollino rosso - tra le 27 monitorate - sono Bolzano, Brescia e Firenze. Il bollino rosso segnala l'allerta massima per ondata di calore con rischi per la salute della popolazione generale. Ci sono anche tre bollini arancioni (cioè condizioni di rischio per la salute di anziani e soggetti fragili): Bologna, Perugia e Verona. Ma le temperature sono in salita un po' ovunque […]

caldo a milano 4 ONDATA DI CALDO A ROMA caldo a milano 7