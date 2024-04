NESSUNO È ETERNO: ANCHE JLO DOVREBBE FARE UN PENSIERINO SUL RITIRO DALLE SCENE – FLOP PER JENNIFER LOPEZ, COSTRETTA A CAMBIARE IL NOME DEL TOUR DOPO LA CANCELLAZIONE DI SETTE DATE IN NORD AMERICA, A CAUSA DEL NUMERO ESIGUO DI BIGLIETTI VENDUTI: DA ADESSO IL TOUR DA “THIS IS ME… NOW” DIVENTERÀ “THIS IS ME… LIVE - THE GREATEST HITS” - UNA PARACULATA PER RIPORTARE AI CONCERTI I FAN STORICI CHE HANNO SNOBBATO GLI ULTIMI ALBUM DELLA CANTANTE… VIDEO

(ANSA) - Il primo tour in cinque anni di Jennifer Lopez delude le aspettative. Variety scrive che dopo la cancellazione di sette date in Nord America a causa del flop della vendita dei biglietti, la popstar ha optato per un rebranding. "This Is Me… Now" diventerà "This Is Me… Live | The Greatest Hits".

Il tour, che partirà il prossimo giugno dalla Florida, è stato preceduto da ''This Is Me...Now', nono album in studio dell'artista. Il nuovo nome segna un cambio di direzione, da un tour che si focalizza sulle canzoni del nuovo album ad uno più incentrato sulla sua discografia e in grado di attirare i fan che non hanno mostrato interesse per i contenuti del suo lavoro più recente.

Non è solo il tour a fare flop, anche l'uscita dell'album a febbraio, una sorta di follow up di 'This Is Me... Then', pubblicato nel 2002, ha avuto un inizio poco promettente, vendendo solo 14mila copie nella prima settimana.

