A NESSUNO PIACE CALDO - L'ANTICICLONE AFRICANO "CERBERO" CONTINUA A INFIAMMARE L'ITALIA: IN SICILIA E IN PUGLIA LA TEMPERATURA DEL SUOLO HA RAGGIUNTO I 47 GRADI, MENTRE 10 CITTÀ IN TUTTA ITALIA SONO DA BOLLINO ROSSO (BOLOGNA, FIRENZE, FROSINONE, LATINA, PERUGIA, RIETI, ROMA, VITERBO, CAMPOBASSO E PESCARA) - AL NORD CI SARÀ UNA BREVE "TREGUA" DAL CALDO A CAUSA DEI FORTI TEMPORALI, IN PARTICOLARE IN...

1. METEO, ITALIA SPACCATA IN DUE: BOLLINO ROSSO IN 10 CITTA, IN SARDEGNA 43 GRADI. ALLERTA MALTEMPO IN FRIULI E LOMBARDIA

Estratto da www.leggo.it

caldo 4

L'ondata di caldo africano non si arresta: secondo le previsioni meteo, dopo l'anticiclone Cerbero arriverà Caronte. Il weekend di fuoco è assicurato, ma non per tutti. L'Italia è spaccata in due, con maltempo e forti temporali al Nord, in particolare in Friuli Venezia Giulia.

10 CITTÀ BOLLINO ROSSO

caldo maltempo

Le città con il bollino rosso del ministero della Salute continuano ad aumentare: agli 8 capoluoghi di provincia di mercoledì (Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo), si aggiungeranno, sia giovedì che venerdì, Campobasso e Pescara, portando a 10 i bollini rossi per le due giornate. […] Ma ci sono anche città che 'respirano' grazie al maltempo in arrivo al Nord, e che avranno il bollino verde (nessun rischio per tutta la popolazione) oggi o domani: si tratta di Verona (verde giovedì e venerdì) e, sempre venerdì, di altre tre città. Si tratta di Brescia, Milano e Torino.

2. L’ONDATA DI CALDO SULL’ITALIA VISTA DALLO SPAZIO, IN SICILIA E PUGLIA LA TEMPERATURA HA RAGGIUNTO I 47 GRADI

Estratto da www.blitzquotidiano.it

ondata di caldo in italia vista dal satellite

L’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia (e non solo), si è vista anche dallo spazio. L’Agenzia spaziale europea ha infatti condiviso un’animazione che mostra la mappa dell’incremento repentino delle temperature del suolo nel nostro Paese. Realizzata utilizzando i dati degli strumenti della missione “Sentinel-3” del programma “Copernicus”, la mappa evidenzia come il 10 luglio in Sicilia e in Puglia la temperatura del suolo abbia raggiunto e sorpassato i 47 gradi.

caldo 3

L'ondata di caldo sull'Italia vista dallo spazio

L’Agenzia spaziale europea spiega che quella rilevata dagli strumenti satellitari non è la temperatura dell’aria, alla quale si fa riferimento normalmente nelle previsioni meteo. […]