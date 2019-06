NESSUNO PUÒ DIRE A CLINT COSA DEVE FARE – EASTWOOD SE NE FOTTE DEL BOICOTTAGGIO DELLA GEORGIA VOLUTO DAI COLLEGHI DI HOLLYWOOD E QUESTA ESTATE INIZIERÀ AD ATLANTA LE RIPRESE DEL SUO NUOVO FILM “LA BATTAGLIA DI RICHARD JEWELL” – MOLTI COLLEGHI HANNO DECISO DI NON METTERE PIÙ PIEDE NEGLI STATI DOVE ERANO STATE APPROVATE LEGGI CONTRO L’ABORTO (VIDEO)

Nonostante il boicottaggio della Georgia lanciato dai liberali di Hollywood inferociti per la nuova legge "Heartbeat" pro-life, Clint Eastwood realizzerà ad Atlanta il suo prossimo film, "La battaglia di Richard Jewell", iniziando le riprese proprio quest'estate.

«Clint Eastwood girerà un nuovo film in Georgia nonostante il boicottaggio» ha twittato NBC Charlotte il 25 giugno. Il film narra la vicenda di Richard Jewell, un ufficiale di polizia e guardia di sicurezza che ha scoprì una bomba alle Olimpiadi estive ad Atlanta del 1996, salvando innumerevoli vite.

Jewell fu inizialmente visto come un eroe e poi come un sospettato: i media liberali criticarono Jewell senza sosta e ci fu un vero e proprio processo mediatico. Alla fine, comunque, Jewell fu completamente scagionato e il vero attentatore, Eric Rudolph, fu catturato. Jewell citò in giudizio NBC, CNN e il New York Post per diffamazione e vinse. Tra gli attori del film di Eastwood ci sono Kathy Bates, Olivia Wilde, Jon Hamm e Sam Rockwell.

In Georgia l'aborto è stato proibito dal momento in cui si sente il battito cardiaco, che normalmente coincide con la sesta settimana di gravidanza. Il disegno di legge, firmato a maggio, consente l’interruzione di gravidanza in casi eccezionali quali stupro, incesto o se la vita della madre è seriamente a rischio.

Uno dei principali attivisti di Hollywood è stata Alyssa Milano che ha lasciato lo sciopero del sesso e ha inviato una lettera al governatore dello Stato. La lettera è stata firmata da molti personaggi di Hollywood tra cui Alec Baldwin, Billy Baldwin, David Arquette, Don Cheadle, Jon Cryer, Laura Dern, Lena Dunham, Mia Farrow, Ashley Judd, Zoe Kravitz, Brie Larson, Eva Longoria, Mandy Moore, Rosie O 'Donnell, Patton Oswalt, Sean Penn, Natalie Portman, Emma Roberts, Mark Ruffalo, Amy Schumer, Ben Stiller e Naomi Watts.

