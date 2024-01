23 gen 2024 08:00

NETANYAHU È ALL’ANGOLO E BUTTA LÀ UNA PROPOSTA POCO CONVINTA PER UNA TREGUA: DUE MESI DI PAUSA NEI COMBATTIMENTI IN CAMBIO DEL RILASCIO DI TUTTI GLI OSTAGGI NELLE MANI DI HAMAS – IL PIANO È IN DUE FASI: LA PRIMA VEDREBBE IL RILASCIO DI DONNE, ANZIANI E MALATI, SUCCESSIVAMENTE SAREBBERO LIBERATI I SOLDATI. FACILE A DIRSI, MENO A FARSI: VA TROVATO UN ACCORDO CON I TERRORISTI SUL NUMERO DI PRIGIONIERI PALESTINESI DA LIBERARE PER OGNI OSTAGGIO…