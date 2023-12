NETANYAHU, IL PIÙ GRANDE ALLEATO DI HAMAS: È STATO LUI A PERMETTERE AL QATAR DI RECAPITARE VALIGIE RICOLME DI PETROLDOLLARI AL MOVIMENTO TERRORISTICO – IL PREMIER ISRAELIANO PENSAVA CHE RAFFORZARE IL GRUPPO A GAZA AVREBBE DEPOTENZIATO L’ANP IN CISGIORDANIA, RENDENDO IMPOSSIBILE IL NEGOZIATO PER UNO STATO PALESTINESE. E COSÌ, HA PERMESSO AI QATARINI DI RECAPITARE “AIUTI UMANITARI", CHE IN REALTÀ SERVIVANO A FINANZIARE L’ALA MILITARE DEL GRUPPO, E A CREARE LE BASI PER L’ATTACCO DEL 7 OTTOBRE, IL PIÙ GRAVE DELLA STORIA DELLO STATO EBRAICO… - L'INCHIESTA DEL "NEW YORK TIMES"

Traduzione dell’articolo di Mark Mazzetti and Ronen Bergman per https://www.nytimes.com/

Poche settimane prima che Hamas lanciasse gli attacchi mortali del 7 ottobre contro Israele, il capo del Mossad era arrivato a Doha per un incontro con i funzionari del Qatar. Per anni, il governo del Paese del Golfo ha inviato milioni di dollari al mese nella Striscia di Gaza, denaro che ha contribuito a sostenere il governo di Hamas. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu non solo tollerava questi pagamenti, ma li incoraggiava.

Durante gli incontri di settembre, al capo del Mossad, David Barnea, è stata posta una domanda che non era all'ordine del giorno: Israele voleva che i pagamenti continuassero?

Il governo di Netanyahu aveva recentemente deciso di continuare con quella politica, quindi Barnea disse di sì. Il governo israeliano accoglieva ancora con favore il denaro proveniente da Doha.

Consentire quei pagamenti - miliardi di dollari in circa un decennio - è stata una scommessa di Netanyahu, secondo cui un flusso costante di denaro avrebbe mantenuto la pace a Gaza e mantenuto Hamas concentrata sul governo, non sulla lotta.

I pagamenti del Qatar, sebbene apparentemente segreti, erano ampiamente conosciuti in Israele, e i media dello Stato ebraico ne hanno discusso per anni. I critici di Netanyahu li hanno denigrati come parte di una strategia per "comprare la tranquillità", e ora quella scelta è al centro di una spietata revisione dopo gli attacchi del 7 ottobre. Netanyahu si è scagliato contro queste critiche, definendo "ridicola" l'insinuazione che abbia cercato di rafforzare Hamas.

Attraverso interviste a più di due dozzine di attuali ed ex funzionari israeliani, americani e qatarioti, e a funzionari di altri governi mediorientali, il New York Times porta ora alla luce nuovi dettagli sulle origini di quella politica, sulle controversie scoppiate all'interno del governo israeliano e su quanto Netanyahu si sia spinto a fare per proteggere i qatarioti dalle critiche e continuare a far circolare il denaro.

I pagamenti facevano parte di una serie di decisioni prese da leader politici, ufficiali militari e funzionari dell'intelligence israeliana, tutte basate sulla valutazione, fondamentalmente errata, che Hamas non fosse interessata né capace di un attacco su larga scala. Il Times ha già riferito in precedenza dei fallimenti dell'intelligence e di altre ipotesi errate che hanno preceduto gli attacchi.

Anche se l'esercito israeliano ha ottenuto piani di battaglia per un'invasione di Hamas e gli analisti hanno osservato importanti esercitazioni di terrorismo appena oltre il confine di Gaza, i pagamenti sono continuati. Per anni, gli agenti dei servizi segreti israeliani hanno persino scortato un funzionario del Qatar a Gaza, dove distribuiva denaro da valigie piene di milioni di dollari.

I soldi provenienti dal Qatar avevano ufficialmente scopi umanitari, come il pagamento degli stipendi governativi a Gaza e l'acquisto di carburante per mantenere in funzione una centrale elettrica. Ma i funzionari dell'intelligence israeliana ora ritengono che il denaro abbia avuto un ruolo nel successo degli attacchi del 7 ottobre, se non altro perché le donazioni hanno permesso ad Hamas di dirottare parte del proprio budget verso le operazioni militari. Separatamente, l'intelligence israeliana ha da tempo valutato che il Qatar utilizza altri canali per finanziare segretamente l'ala militare di Hamas, un'accusa che il governo del Qatar ha negato.

"Qualsiasi tentativo di gettare un'ombra di incertezza sulla natura civile e umanitaria dei contributi del Qatar e sul loro impatto positivo è infondato", ha dichiarato un funzionario del Qatar in un comunicato.

Molti governi israeliani hanno permesso che il denaro andasse a Gaza per ragioni umanitarie, non per rafforzare Hamas, ha detto un funzionario dell'ufficio di Netanyahu in un comunicato. Ha aggiunto: "Il Primo Ministro Netanyahu ha agito per indebolire Hamas in modo significativo. Ha guidato tre potenti operazioni militari contro Hamas che hanno ucciso migliaia di terroristi e alti comandanti di Hamas".

Hamas ha sempre dichiarato pubblicamente il suo impegno per eliminare lo Stato di Israele. Ma ogni pagamento è stato una prova del fatto che il governo israeliano riteneva che Hamas fosse una seccatura di basso livello, e, anzi, persino una risorsa politica.

Già nel dicembre 2012, Netanyahu disse all'importante giornalista israeliano Dan Margalit che era importante mantenere Hamas forte, come contrappeso all'Autorità Palestinese in Cisgiordania. Margalit, in un'intervista, ha affermato che Netanyahu gli disse che avere due forti rivali, tra cui Hamas, avrebbe diminuito la pressione su di lui per negoziare la nascita di uno Stato palestinese.

Il funzionario dell'ufficio del primo ministro ha detto che Netanyahu non ha mai fatto questa dichiarazione. Ma il primo ministro avrebbe espresso questa idea ad altri nel corso degli anni.

Mentre i leader militari e dei servizi segreti israeliani hanno riconosciuto le carenze e gli errori che hanno portato all'attacco di Hamas, Netanyahu si è rifiutato di affrontare tali questioni. E con la guerra in corso a Gaza, la resa dei conti politica per l'uomo che è stato primo ministro per 13 degli ultimi 15 anni è, per il momento, in sospeso.

Ma i critici di Netanyahu affermano che il suo approccio ad Hamas faceva parte, in fondo, di un calcolo politico cinico: la “tranquillità” di Gaza era un mezzo per rimanere in carica senza affrontare la minaccia di Hamas o il ribollente malcontento palestinese.

"La concezione di Netanyahu per un decennio e mezzo è stata: ‘se ci compriamo il silenzio e facciamo finta che il problema non ci sia, possiamo aspettare e il problema svanirà’", ha detto Eyal Hulata, consigliere per la sicurezza nazionale di Israele dal luglio 2021 all'inizio di quest'anno.

Alla ricerca di un equilibrio

Netanyahu e il suo staff sulla sicurezza hanno lentamente iniziato a riconsiderare la loro strategia nei confronti della Striscia di Gaza dopo diversi conflitti militari sanguinosi e inconcludenti contro Hamas.

"Tutti erano stanchi di Gaza", ha detto Zohar Palti, ex direttore dell'intelligence del Mossad. "Tutti dicevamo: 'Dimentichiamoci di Gaza', perché sapevamo che era una situazione di stallo".

Dopo uno dei conflitti, nel 2014, Netanyahu ha tracciato un nuovo corso, enfatizzando una strategia per cercare di "contenere" Hamas mentre Israele si concentrava sul programma nucleare iraniano e sui suoi eserciti per procura come Hezbollah.

Questa strategia è stata sostenuta da ripetute valutazioni di intelligence secondo cui Hamas non era interessato né in grado di lanciare un attacco significativo all'interno di Israele.

Il Qatar, in quel periodo, è diventato un finanziatore chiave per la ricostruzione e le operazioni governative a Gaza. Il paese del Golfo, una delle nazioni più ricche del mondo, ha a lungo sostenuto la causa palestinese e, tra tutti i suoi vicini, ha coltivato i legami più stretti con Hamas. Questi rapporti si sono rivelati preziosi nelle ultime settimane, quando i funzionari del Qatar hanno contribuito a negoziare il rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza.

Il lavoro del Qatar a Gaza fu benedetto dal governo israeliano. Netanyahu ha persino esercitato pressioni su Washington a favore del Qatar. Nel 2017, mentre i repubblicani spingevano per imporre sanzioni finanziarie a Doha, per il suo sostegno ad Hamas, Netanyahu inviò a Washington alti funzionari della difesa. Gli israeliani dissero ai legislatori americani che il Qatar aveva svolto un ruolo positivo nella Striscia di Gaza, secondo tre persone che hanno familiarità con quel viaggio.

Yossi Kuperwasser, ex capo della ricerca dell'intelligence militare israeliana, ha detto che alcuni funzionari hanno visto i benefici del mantenimento di un "equilibrio" nella Striscia di Gaza. "La logica di Israele era che Hamas dovesse essere abbastanza forte da governare Gaza", ha detto, "ma abbastanza debole da essere scoraggiato da Israele".

Le amministrazioni di tre presidenti americani - Barack Obama, Donald J. Trump e Joseph R. Biden Jr. - hanno ampiamente sostenuto il ruolo diretto del Qatar nel finanziamento delle operazioni a Gaza. Ma non tutti erano d'accordo.

Avigdor Lieberman, mesi dopo essere diventato ministro della Difesa nel 2016, scrisse una nota segreta a Netanyahu e al capo di stato maggiore israeliano, sostenendo che Hamas stava lentamente costruendo le sue capacità militari per attaccare Israele, e che Israele avrebbe dovuto colpire per primo.

L'obiettivo di Israele è "assicurare che il prossimo confronto tra Israele e Hamas sia la resa dei conti finale", ha scritto nel promemoria, datato 21 dicembre 2016, una copia del quale è stata esaminata dal Times. Secondo Lieberman, un attacco preventivo avrebbe potuto permettere la rimozione della maggior parte della "leadership dell'ala militare di Hamas". Netanyahu respinse il piano, preferendo il contenimento allo scontro.

Hamas come "una risorsa”

Tra gli agenti del Mossad incaricati di tracciare i finanziatori dei terroristi, alcuni sono arrivati a credere che, anche al di là del denaro proveniente dal Qatar, Netanyahu non fosse molto preoccupato di impedire che il denaro andasse ad Hamas.

Uzi Shaya, ad esempio, ha fatto diversi viaggi in Cina per cercare di bloccare quella che l'intelligence israeliana aveva valutato essere un'operazione di riciclaggio di denaro per Hamas gestita attraverso la Bank of China.

Dopo il suo pensionamento, è stato chiamato a testimoniare contro la Bank of China in una causa americana intentata dalla famiglia di una vittima di un attacco terroristico di Hamas.

All'inizio, il capo del Mossad lo ha incoraggiato a testimoniare, dicendo che avrebbe potuto aumentare la pressione finanziaria su Hamas, ha ricordato Shaya in una recente intervista. Poi i cinesi hanno offerto a Netanyahu una visita di Stato. Improvvisamente, ha ricordato Shaya, gli ordini cambiarono: Non doveva più testimoniare.

Netanyahu ha visitato Pechino nel maggio 2013, nell'ambito di uno sforzo per rafforzare i legami economici e diplomatici tra Israele e Cina. Shaya disse che gli sarebbe piaciuto testimoniare. "Purtroppo", ha detto, "ci sono state altre considerazioni".

Anche se le ragioni della decisione non sono mai state confermate, il cambiamento di rotta lo ha lasciato sospettoso. Soprattutto perché a volte i politici hanno parlato apertamente del “valore” di un Hamas forte. Shlomo Brom, generale in pensione ed ex vice del consigliere per la sicurezza nazionale israeliano, sostiene ad esempio che il rafforzamento del movimento avrebbe aiutato Netanyahu a evitare di negoziare uno Stato palestinese.

"Un modo efficace per impedire una soluzione a due Stati è la divisione tra la Striscia di Gaza e la Cisgiordania", ha dichiarato in un'intervista. La divisione dà a Netanyahu una scusa per disimpegnarsi dai colloqui di pace, sostiene Brom: "Può dire di non avere nessun partner con cui negoziare".

Netanyahu non ha espresso pubblicamente questa strategia, ma alcuni esponenti della destra politica israeliana non hanno avuto esitazioni.

Bezalel Smotrich, un politico di estrema destra che ora è il ministro delle Finanze di Netanyahu, lo ha detto senza mezzi termini nel 2015, l'anno in cui è stato eletto in Parlamento. "L'Autorità palestinese è un peso", ha detto. "Hamas è una risorsa".

Valigie piene di contanti

Durante una riunione di gabinetto del 2018, gli assistenti di Netanyahu presentarono un nuovo piano: ogni mese, il governo del Qatar avrebbe versato milioni di dollari in contanti direttamente alla popolazione di Gaza come parte di un accordo di cessate il fuoco con Hamas.

Lo Shin Bet, il servizio di sicurezza nazionale del Paese, avrebbe monitorato l'elenco dei beneficiari per cercare di garantire che i membri dell'ala militare di Hamas non ne beneficiassero direttamente.

Nonostante queste rassicurazioni, il dissenso esplose. Lieberman vide subito il piano come una capitolazione, dimettendosi nel novembre 2018. Accusò pubblicamente Netanyahu di "comprare una pace a breve termine al prezzo di un grave danno alla sicurezza nazionale a lungo termine". Negli anni successivi, Lieberman sarebbe diventato uno dei più feroci critici di Netanyahu.

Durante un'intervista rilasciata il mese scorso nel suo ufficio, Lieberman ha affermato che le decisioni prese nel 2018 hanno portato direttamente agli attacchi del 7 ottobre. "Per Netanyahu c'è solo una cosa veramente importante: essere al potere a qualsiasi costo", ha detto. "Per rimanere al potere, ha preferito pagare per la tranquillità".

Le valigie piene di denaro cominciarono presto ad attraversare il confine con Gaza. Ogni mese, i funzionari di sicurezza israeliani incontravano Mohammed al-Emadi, un diplomatico del Qatar, al confine tra Israele e Giordania. Da lì, lo accompagnavano al valico di frontiera di Kerem Shalom e a Gaza.

Inizialmente, Emadi portava con sé 15 milioni di dollari da distribuire, con 100 dollari consegnati in luoghi designati a ogni famiglia approvata dal governo israeliano, secondo quanto riferito da ex funzionari israeliani e americani.

I fondi erano destinati a pagare gli stipendi e altre spese, ma un diplomatico occidentale di alto livello, che ha vissuto in Israele fino all'anno scorso, sostiene che i governi occidentali avevano da tempo valutato che Hamas faceva la cresta sugli esborsi di denaro.

"Il denaro è fungibile", dice Chip Usher, analista senior per il Medio Oriente presso la C.I.A. fino al suo pensionamento quest'anno. "Tutto ciò che Hamas non ha dovuto utilizzare dal proprio bilancio ha liberato denaro per altre cose".

Naftali Bennett, che era ministro dell'Istruzione di Israele nel 2018 quando sono iniziati i pagamenti e poi è diventato ministro della Difesa, è stato tra i membri del governo di Netanyahu che hanno criticato i pagamenti. Li ha definiti "denaro di protezione".

Eppure, quando Bennett ha iniziato il suo mandato di un anno come primo ministro nel giugno 2021, ha continuato con quella politica. A quel punto, il Qatar spendeva circa 30 milioni di dollari al mese a Gaza.

Bennett e i suoi assistenti, tuttavia, decisero che gli esborsi di denaro erano un imbarazzo per il suo governo. Durante le riunioni con i funzionari della sicurezza, Barnea, il capo del Mossad, esprimeva la sua opposizione a continuare i pagamenti, certo che parte del denaro venisse dirottato verso le attività militari di Hamas.

Da parte loro, i funzionari del Qatar volevano un modo più stabile e affidabile per far arrivare il denaro a Gaza a lungo termine. Tutte le parti hanno raggiunto un compromesso: le agenzie delle Nazioni Unite avrebbero distribuito il denaro del Qatar al posto del signor Emadi. Una parte di quei soldi è stata destinata direttamente all'acquisto di carburante per la centrale elettrica di Gaza.

Hulata, il consigliere per la sicurezza nazionale di Bennett, ricorda la tensione di quei giorni: Israele stava benedicendo questi pagamenti del Qatar, anche se le valutazioni dell'intelligence del Mossad concludevano che il Qatar stava usando altri canali per finanziare segretamente il braccio militare di Hamas.

Era difficile fermare questi pagamenti, ha detto, quando Israele era diventato così dipendente dal Qatar.

Yossi Cohen, che ha gestito il dossier del Qatar per molti anni come capo del Mossad, è arrivato a mettere in discussione la politica di Israele nei confronti del denaro di Gaza. Durante il suo ultimo anno di gestione del servizio di spionaggio, ha ritenuto che ci fosse poca sorveglianza sulla destinazione del denaro.

Nel giugno 2021, Cohen ha tenuto il suo primo discorso pubblico dopo il ritiro dal servizio di spionaggio. Ha detto che il denaro del Qatar destinato alla Striscia di Gaza era andato "fuori controllo".

