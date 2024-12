7 dic 2024 15:20

NETANYAHU SI GIOCA LA CARTA MUSK – ISRAELE CHIEDE AL MILIARDARIO KETAMINICO DI INTERVENIRE NELLE TRATTATIVE PER LA LIBERAZIONE DEGLI OSTAGGI IN MANO AD HAMAS: “L’OBIETTIVO È ESERCITARE PRESSIONE OVUNQUE SIA POSSIBILE E NON CI SONO DUBBI SULLA INFLUENZA VIA SOCIAL MEDIA DELL’IMPRENDITORE” – I NEGOZIATI STENTANO A RIPARTIRE: GLI EGIZIANI AVREBBERO PRESENTATO UNA NUOVA PROPOSTA ALLO STATO EBRAICO CON L’AVVERTIMENTO CHE…