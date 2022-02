“È UN OMAGGIO A HITLER” – IL NUOVO ACQUISTO DEL VERONA PRASZELIK SCEGLIE LA MAGLIA 88 (PERCHÉ LA 8 NON ERA DISPONIBILE) E GLI ULTRAS DI DESTRA FESTEGGIANO: "UNO DI NOI" - IL CENTROCAMPISTA, EX LEGIA VARSAVIA, FINISCE NELLA BUFERA. PER I NEONAZISTI IL NUMERO 88 E' ASSOCIATO A HITLER PERCHÉ... - ACCADDE ANCHE A GIGI BUFFON, NEL PARMA NEL 2000-01