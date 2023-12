NEVE IN VAL PADANA! ARRIVA IL FREDDO POLARE CHE PORTA CON SÉ PIOGGIA E NEVE, ANCHE A BASSA QUOTA - LE PRIME REGIONI A ESSERE COLPITE DAL MALTEMPO SARANNO QUELLE DEL NORD - POI SI ESTENDERÀ ANCHE AL CENTRO E SUD ITALIA, DOVE SONO PREVISTI TEMPORALI E UN DRASTICO ABBASSAMENTO DELLE TEMPERATURE...

Estratto da www.leggo.it

NEVE E FREDDO

Dal caldo anomalo degli ultimi giorni registrato al Centro e Sud Italia, alla neve prevista anche in pianura nelle Regioni del Nord. Il mese di dicembre porta il freddo polare, e la tendenza, già in atto nel primo weekend, promette di confermarsi anche nella settimana dell'Immacolata. Secondo gli esperti di 3BMeteo, la perturbazione in azione sull'Italia del Nord è associata ad un vortice ciclonico alimentato da correnti molto fredde di estrazione artica.

Quindi cosa dovremo aspettarci? Ancora pioggia con quota neve in calo repentino e con il maltempo che si estenderà alle regioni centro meridionali, una notevole ventilazione e un importante calo termico.

Nord, variabilità e ampie aperture sul Piemonte occidentale e il ponente ligure in progressivo avanzamento verso est. Instabile residua altrove con piogge, rovesci e neve in calo fino a quote di collina la sera sul Nordest. Centro, transito di rovesci e temporali anche localmente intensi su Toscana, Umbria e Lazio.

Fenomeni più isolati sull'Adriatico. Neve in calo in Appennino fino a 1300/1600m. Sud, variabilità e qualche piovasco su Sardegna e area peninsulare tirrenica. Ampie aperture altrove. Temperature in calo a iniziare dalle regioni settentrionali. Venti forti meridionali ma in rotazione entro sera da NE sul Triestino con forte Bora. Mari molto mossi o agitati.

Nord, in gran parte soleggiato salvo variabilità residua sull'Emilia Romagna con qualche ultimi fiocco in Appennino fino a quote di bassa collina. Centro, instabile lungo l'Adriatico con piogge e locali rovesci, nevosi in Appennino fino a quote collinari. Soleggiato sulle regioni tirreniche.

Migliora ovunque entro sera. Sud, transito di piovaschi e qualche temporale su Molise, Puglia e Basilicata, variabilità e qualche isolato fenomeno in Campania specie interna. Neve in Appennino fino a 800/1000m o localmente inferiore. Temperature in diminuzione. Venti moderati o forti settentrionali con mari molto mossi o agitati.

L'aria artica che affluirà sull'Italia nella seconda parte del weekend getterà le basi per avere delle nevicate fino in pianura al Nord all'inizio della settimana. Secondo i modelli matematici la probabilità è piuttosto elevata anche se parlare di certezza a 4 giorni di distanza è ancora arduo. Ma le chance sono buone stante le termiche molto basse che resteranno ancorate alla Valpadana nonostante l'arrivo di una massa di aria più mite e più umida atlantica. [...]

Anche questo passaggio perturbato sarà seguito sull'Italia dall'ingresso di correnti più fredde dal nord Europa quindi tra mercoledì e giovedì le temperature dovrebbero tornare a diminuire con il transito di un fronte di aria fredda che sarà attivo sulle regioni centrali e meridionali della Penisola. In questo frangente ci potrebbero essere delle nevicate in Appennino fino a quote medie o anche collinari. Un temporaneo promontorio anticiclonico interesserebbe il Nord portando tempo più stabile.

