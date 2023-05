NEW YORK AFFONDA – LA CITTÀ STA SPROFONDANDO DI 1-2 MILLIMETRI ALL’ANNO SOTTO IL PESO DEI SUOI GRATTACIELI: LO STUDIO, PUBBLICATO SULLA RIVISTA EARTH'S FUTURE, HA CALCOLATO CHE IL PESO DI UN MILIONE DI EDIFICI SIA PARI A CIRCA 764 MILIONI DI TONNELLATE CHE POGGIANO SU UN SOTTOSUOLO COSTITUITO PER LO PIÙ DA SABBIA, LIMO, SEDIMENTI ARGILLOSI E AFFIORAMENTI ROCCIOSI – A ESSERE PIÙ A RISCHIO È LA PARTE BASSA DI MANHATTAN CHE…

Estratto dell'articolo di www.leggo.it

osservatorio edge a hudson yards 2

La città di New York sta sprofondando di 1-2 millimetri all'anno sotto il peso dei suoi stessi grattacieli: la deformazione del terreno, che nel lungo periodo potrebbe aumentare il rischio di inondazioni, è stata mappata mettendo a confronto i dati satellitari con i modelli della geologia del sottosuolo.

Lo studio è pubblicato sulla rivista Earth's Future da un team di esperti dell'Università di Rhode Island guidati dal geologo Tom Parsons. I ricercatori hanno calcolato la massa cumulativa di oltre un milione di edifici a New York City, che risulta essere pari a circa 764 milioni di tonnellate. […] la complessa geologia del sottosuolo è costituito per lo più da sabbia, limo, sedimenti argillosi e affioramenti rocciosi.

new york

[…] I terreni più ricchi di sedimenti argillosi e riempimenti artificiali sono più proni al fenomeno della subsidenza (ovvero allo sprofondamento), con un valore medio di 294 millimetri misurato nella parte bassa di Manhattan; terreni più elastici riescono a riprendersi dopo la costruzione degli edifici, mentre il substrato più roccioso a cui sono ancorati molti grattacieli non si muove più di tanto.

il flatiron building di new york 8

new york grattacieli billionnaires row a new york NEW YORK - IL GRATTACIELO DI PARK AVENUE camminata sui grattacieli di new york