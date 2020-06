NEW YORK BRUCIA! – È SCOPPIATO UN INCENDIO ALL’INTERNO DELL’EMPIRE STATE BUILDING A MANHATTAN - ANCORA NON SI SA COSA ABBIA SCATENATO LE FIAMME, MA CI SONO MOLTE AUTOPOMPE DEI VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO… – VIDEO

WACTH: Multiple FDNY units are responding to a fire on the concourse level of the Empire State Building. pic.twitter.com/wkjOUjTgKk — Citizen New York (@CitizenAppNYC) June 17, 2020

Da www.repubblica.it

E' scoppiato un incendio all'interno dell'Empire State Building, a Manhattan. Non si conoscono ancora le dimensioni dell'incendio, ma numerose autopompe dei vigili del fuoco si trovano su posto.

empire state building Empire State Building diventa blu e verde buildings in new york city at night as seen from the empire state building EMPIRE STATE BUILDING ILLUMINATO EMPIRE STATE BUILDING