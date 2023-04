NEW YORK SI PREPARA AL GIORNO DELL’INCRIMINAZIONE DI TRUMP: DOMANI CI SARANNO 35 MILA AGENTI IN SERVIZIO PER PREVENIRE VIOLENZE E SCONTRI DA PARTE DELLA GALASSIA DI ESTREMA DESTRA CHE SOSTIENE L’EX PRESIDENTE - TRA GLI SVALVOLATI PRO-TRUMP ORA C’E’ ANCHE LA CORRENTE DEGLI “ACCELERAZIONISTI”: COLORO CHE VOGLIONO RICORRERE ALLA VIOLENZA PER "ACCELERARE" IL CROLLO DELLE ISTITUZIONI FEDERALI E DELLO STATO…

Estratto dell’articolo di Anna Guaita per “il Messaggero”

le finte foto di donald trump arrestato realizzate dall'intelligenza artificiale

«Morte e distruzione» ma anche «tranquillità e classe». Quale dei due inviti avrà la meglio domani pomeriggio quando Donald Trump si costituirà al tribunale di Manhattan per la formalizzazione della sua incriminazione? Tutti e due gli inviti provengono dal campo dell'ex presidente. Il primo lo ha lanciato lui stesso sul suo social, Truth […]

Memore del peso che le parole di Trump hanno sulla sua base di fedelissimi, la città ha preferito immaginare che ci possano essere severi rischi di violenza, e si è preparata a provvedere un livello di sicurezza superiore a quello che offre la notte dell'ultimo dell'anno per le folle che si riuniscono a Times Square. Tutti i 35 mila poliziotti del corpo della città saranno di turno domani, e in divisa.

Dopotutto, anche senza le istigazioni violente di Trump la visita di un presidente o ex presidente è sempre motivo di mobilitazione. Trump arriverà stasera con il suo aereo privato, accompagnato dal servizio segreto. Andrà a trascorrere la notte nel suo appartamento nella Trump Tower. Domani è atteso in tribunale per le 14.15, le 20.15 in Italia, per ascoltare le incriminazioni sull'inchiesta dei fondi neri consegnati a Stormy Daniels perché tacesse su una relazione adulterina.

Arriverà al tribunale con una carovana di automobili, scortato dalla polizia, bloccando il traffico lungo tutta la Quinta Avenue. L'avvocato Tacopina ha raccomandato che tutto si svolga con «classe» e si è augurato che le autorità non ritengano necessario scattare una foto segnaletica e ammanettare l'ex presidente. A Trump verrà concesso di entrare da una porta privata, non da quella principale, intorno alla quale oramai da tre giorni stazionano una folla di telecamere e giornalisti di tutto il mondo.

L'unica richiesta formale di manifestazioni è finora giunta alla polizia dai giovani repubblicani di New York […] Nelle richieste, brillano finora per la loro assenza i gruppi che sono stati al centro delle manifestazioni violente del 6 gennaio 2021, come i Proud Boys, gli Oath Keepers, o i Three Percenters, suprematisti bianchi che girano armati, […] La mobilitazione della polizia è stata discussa molto sui social preferiti da questi gruppi, […] la corrente degli "accelerazionisti" si è scontrata con quella degli "attendisti".

L'accelerazionismo è un concetto della destra estrema eversiva, che vuole ricorrere alla violenza per "accelerare" il crollo delle istituzioni federali e dello Stato. Gli attendisti nel caso in questione invece sospettano che il "deep state" voglia utilizzare la chiamata alle armi di Trump per farli cadere in una trappola.

[…] Trump ha annunciato un discorso, ma non a New York, la città che amava e che ora vede come nemica, ma nella sua città adottiva, dove si è trasferito sin dall'uscita dalla Casa Bianca, Miami. Non è chiaro che tipo di strategia elettorale l'ex presidente intenda ora adottare, considerato che fra poche settimane dovrà tornare a New York per l'apertura del processo per stupro sulle accuse mossegli dalla scrittrice E. Jean Carroll. […]

