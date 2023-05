NIENTE DA FARE, MARISA LAURITO NON SI SPOGLIERÀ PER LA VITTORIA DELLO SCUDETTO DEL NAPOLI: “NON HO PIÙ L’ETÀ. DOMANI SARÒ TEATRO PER IL CONCERTO DI BOLLANI E FARÒ LA MIA APPARIZIONE CON IL VESTITO DA SCUDETTO - AVEVO PROMESSO CHE MI SAREI AVVOLTA IN UNA BANDIERA DEL NAPOLI MA SPECIFICANDO CHE SOTTO NON SI SAREBBE VISTO NULLA…”

Scudetti di ieri e scudetto di oggi. Il Napoli torna a vincere il tricolore e riaccende entusiasmi vissuti la prima volta 33 anni fa. Al tempo, nel 1987, Marisa Laurito c'era, allo stadio con Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo e poi alla festa in Tv celebrata in Rai. […]

Marisa, sono ore a dir poco incredibili per questa città.

Esaltanti è dir poco. Io purtroppo sono a Roma perché impegnata per cose di lavoro ed ero a casa, è stato terribile vedere quello che accadeva in Tv, anche perché i due scudetti precedenti ero in campo. […]

Si pensa a una grande festa in città. Ha in mente qualcosa?

Adesso capiamo, il mio desiderio sarebbe organizzare qualcosa davanti al teatro Trianon, che dirigo, ma dobbiamo capire la fattibilità in termini di sicurezza e quindi dobbiamo parlare con le autorità. Vorrei evitare rischi. Intanto io domani sarò teatro per il concerto di Stefano Bollani (il 6 maggio, ndr) e farò la mia apparizione con il vestito da scudetto. Avevo promesso che mi sarei vestita con la bandiera del Napoli per un mese e lo farò.

D'altronde le promesse vanno mantenute. Si era parlato di nudo, è vera questa cosa?

Ma non è vero niente, non l'ho mai detto. Dato che mi avevano parlato di Serena Autieri che intendeva spogliarsi e mi chiedevano cosa avrei fatto io, ho risposto che avrei vestito i colori del Napoli avvolgendomi in ,una bandiera e poi, dopo una pausa, avevo detto "forse sotto sarò nuda". Ma specificando sotto, nun se ver' niente (non si vede niente, ndr), anche perché non ho più l'età.

D'altronde non c'è un'età giusta per fare queste cose. Insomma era per ridere.

Certo, solo che molti non sono spiritosi ed è passata come una frase seria.

