28 set 2024 20:42

NIENTE FIORI, MA OPERE DI BENE – IL CRAZY PIZZA DI FLAVIO BRIATORE IN VIA VENETO, A ROMA, RISCHIA UNA MULTA PER COLPA DEI FIORI FINTI SULLA FACCIATA DEL LOCALE: LA COMPOSIZIONE KITSCH È ABUSIVA E, IN BASE ALLE NORME DEL DECORO, NON POTREBBE ESSERE INSTALLATA SU UN EDIFICIO STORICO. NON SERVE A NULLA L’ACCORDO RAGGIUNTO TRA IL “BULLONAIRE” E IL CONDOMINIO VISTO CHE…