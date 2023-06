NIENTE PARTY DI NOZZE IN SARDEGNA PER I REALI GIORDANI: DOPO LE POLEMICHE SULLA GIGANTESCA STRUTTURA COSTRUITA A LA TAVOLARA, DAL PAESE ARABO SMENTISCONO CHE L'ECO-MOSTRO DOVESSE OSPITARE UNA DELLE TANTE FESTE PER IL MATRIMONIO DEL 28ENNE EREDE AL TRONO HUSSEIN E DELLA SAUDITA RAIWA AL-SAIF – OGGI I DUE CONVOLERANNO A NOZZE AD AMMAN, MA I FESTEGGIAMENTI PARE NON SI SPOSTERANNO FUORI DALLA GIORDANIA…

Estratto dell’articolo di Francesca Pierantozzi per “il Messaggero”

al hussein rajwa al saif 1

Dieci chilometri di corteo, dieci giorni di festeggiamenti: la real casa di Giordania ha messo da parte l'abituale discrezione delle casate arabe per celebrare le nozze del 28enne erede al trono Hussein con la coetanea saudita Raiwa al-Saif.

Un matrimonio d'amore che non contraddice la ragione, visto che la futura regina consorte di Giordania è figlia di uno dei più ricchi imprenditori d'Arabia e della cugina del principe saudita Mohammed bin Salman. Per la casa hashemita una inossidabile garanzia di longevità e solidità, per i sauditi una bella opportunità di estendere l'influenza ben oltre la penisola, fino alle rive del Mediterraneo.

ecomostro sull isola di tavolara

Pochi tuttavia penseranno alla geopolitica oggi quando le auto rosse della scorta reale lasceranno il palazzo Zahran per accompagnare i novelli sposi alla residenza dell'Al Husseiniya dove si terrà il primo di numerosi ricevimenti.

GOTHA Nella lista degli invitati un gotha degno dei migliori matrimoni reali europee, da Filippo di Spagna con Letizia, alla sempre irreprensibile Vittoria di Svezia accompagnata dal marito Daniel, Filippo del Belgio accompagnato per l'occasione dalla figlia Elisabeth che assiste per la prima volta a un matrimonio reale come la sua quasi coetanea principessa olandese Catarina Amalia, e poi Haakon di Norvegia, le principesse giapponesi Hisakoa e Tsuguko.

isola di tavolara 2

Presente anche Jill Biden: la first lady viene a confermare l'antica amicizia tra il presidente americano Joe Biden e il padre dello sposo Abdallah II, che ha studiato all'università di Georgetown a Washington. Ed è negli Stati Uniti che c'è stato il colpo di fulmine trai due real sposi. Un incontro alla Kate e William (sono stati invitati ma non pare saranno presenti, a meno di apparizioni last minute): Hussein e Raiwa si sono conosciuti a una cena di amici comuni, lei studentessa di architettura alla Syracuse di New York, lui invece come papà a Georgetown, dove si è laureato in Relazioni Internazionali.

[…]

al hussein e rajwa al saif ranja di giordania

Sulle nozze giordane non sono mancate le inevitabili polemiche, arrivate tra l'altro dall'Italia, più precisamente dalla Sardegna, dove un paio di settimane fa era sorta improvvisamente dalle sabbie della spiaggia di Cala Finanza, davanti alla meravigliosa isola della Tavolara, una enorme struttura lunga 70 metri, larga trenta e alta quindici per ospitare così almeno dicevano le voci la versione più rock delle nozze reali giordane, in programma il 10 giugno. Di fonte al sollevamento degli ecologisti, la casa reale ha smentito alcuni giorni fa che siano previste feste all'estero.

abdallah con rania e i figli

Non tutti però ci credono e continuano a circolare illazioni su «una famosa cantante» che potrebbe esibirsi per gli amici di Hussein e Raiwa con un concerto con vista sulla Tavolara. Oggi comunque la festa sarà tutta a Amman […]

RE ABDULLAH DI GIORDANIA GIORDANIA RE ABDALLAH II RE ABDULLAH E RANIA DI GIORDANIA re abdullah ii di giordania e la moglie rania