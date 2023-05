NIENTE SESSO, SIAMO ADOLESCENTI – SONO ANNI CHE I SEXPERTI CI SBOMBALLANO CON LA STORIA CHE I PISCHELLI NON TROMBANO PIÙ, MA NESSUNO È RIUSCITO A COMPRENDERE IL MOTIVO: ALCUNI PENSANO SIA IL RISULTATO DELLA PANDEMIA, ALTRI IPOTIZZANO SIA IL FRUTTO DI UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA SESSUALE E DEL CONSENSO – MA C’È CHI CREDE CHE CON ‘STA FLUIDITÀ NON CI STIANO CAPENDO PIÙ UNA MAZZA…

DAGONEWS

adolescenti e sesso 1

Gli studenti delle scuole superiori hanno meno rapporti sessuali. Questo dicono gli studi. Ma questo non significa che facciano meno sesso. Il linguaggio dell'amore e le azioni dietro di esso si stanno evolvendo. E il cambiamento non viene adeguatamente colto negli studi.

Per anni, gli studi hanno mostrato un calo del numero di studenti delle scuole superiori americane che fanno sesso. Tale tendenza è continuata, non a caso, nei primi anni della pandemia, secondo un recente sondaggio dei Centers for Disease Control and Prevention. Lo studio ha rilevato che il 30% degli adolescenti nel 2021 ha affermato di aver mai fatto sesso, in calo rispetto al 38% nel 2019 e un enorme calo rispetto a tre decenni fa, quando più della metà degli adolescenti ha riferito di aver fatto sesso.

adolescenti e sesso 2

IL SIGNIFICATO DEL SESSO

Per cominciare, qual è la definizione di sesso? «Hmm. Questa è una buona domanda», dice Rose, 17 anni, una studentessa di una scuola superiore del New England.

Ci ha pensato per 20 secondi, poi ha elencato una serie di possibilità di sesso eterosessuale, sesso orale e relazioni tra partner dello stesso sesso o LGBTQ. Nel suo campus, i rapporti a breve termine, noti come "situazioni", sono in genere a basso impegno e ad alto rischio sia dal punto di vista della salute che da quello emotivo.

euphoria

Per gli adolescenti di oggi, la conversazione sulla sessualità si sta spostando da una situazione univoca a uno spettro, così come il tipo di sesso che le persone fanno. Alla domanda "hai mai avuto rapporti sessuali?" «Onestamente, questa domanda fa un po' ridere - dice Kay, 18 anni, che si identifica come queer e frequenta una scuola superiore pubblica vicino a Lansing, nel Michigan - Probabilmente ci sono molti adolescenti che dicono, “No, non ho mai avuto rapporti sessuali, ma ho fatto altri tipi di sesso”»

adolescenti e sesso 4

L'IDENTITÀ SESSUALE È IN EVOLUZIONE

Diversi esperti affermano che i risultati del CDC potrebbero segnalare un cambiamento nel modo in cui si sta evolvendo la sessualità adolescenziale, con la fluidità di genere che diventando più comune insieme a una diminuzione dello stigma sull'identificazione come non eterosessuale.

Indicano un'altra scoperta nello studio di quest'anno che ha rilevato che la percentuale di ragazzi delle scuole superiori che si identificano come eterosessuali è scesa a circa il 75%, in calo rispetto a circa l'89% nel 2015, quando il CDC ha iniziato a chiedere informazioni sull'orientamento sessuale. Nel frattempo, la quota di persone che si sono identificate come lesbiche, gay o bisessuali è salita al 15%, rispetto all'8% del 2015.

adolescenti e sesso

MENO TEEN SEX È UNA BUONA NOTIZIA?

Ci sono una moltitudine di teorie sul motivo per cui i tassi riportati di sesso nelle scuole superiori sono costantemente diminuiti e cosa potrebbe dire sulla società americana.

«Immagino che alcuni genitori si rallegrino e altri siano preoccupati, e penso che probabilmente ci sia una buona ragione per entrambe le fazioni» afferma Sharon Hoover, condirettore del National Center for School Mental Health presso l'Università del Maryland.

sesso generazione z 1

Il calo di quest'anno, il calo più netto mai registrato, ha chiaramente avuto molto a che fare con la pandemia, che ha tenuto i ragazzi isolati. Ma, anche quando la vita ha iniziato a tornare alla normalità, molti giovani si sono sentiti a disagio a interagire e hanno scoperto che le loro capacità di comunicazione verbale erano diminuite.

Diversi adolescenti intervistati hanno affermato che quando le scuole hanno riaperto, sono tornati con un'intensa ansia sociale aggravata dalla paura di contrarre il COVID. Ciò ha aggiunto un nuovo livello di ansia alle preoccupazioni pre-pandemia sui rapporti sessuali come rimanere incinta o contrarre malattie sessualmente trasmissibili.

sesso giovani

Un'altra causa del calo dei tassi di sesso potrebbe essere il facile accesso al porno online, affermano gli esperti. All'età di 17 anni, tre quarti degli adolescenti ha visto dei porno, con l'età media della prima esposizione a 12 anni, secondo un rapporto di quest'anno del Common Sense Media.

C'È UNA DEFINIZIONE IN EVOLUZIONE DI CONSENSO?

Diversi esperti hanno affermato di sperare che il declino possa essere in parte attribuito a una più ampia comprensione del consenso e a un aumento dell'educazione sessuale "completa" insegnata in molte scuole.

sesso giovani 2

A differenza dei programmi in cui si parla solo di astinenza, le lezioni includono discussioni sulla comprensione delle relazioni sane, sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale e sulla prevenzione delle gravidanze non pianificate e sulle infezioni sessualmente trasmissibili. Contrariamente a quanto pensano i critici, i giovani avrebbero maggiori probabilità di ritardare l'inizio dell'attività sessuale se hanno accesso all'educazione sessuale.

Ma c’è chi pensa che il declino sia solo temporaneo e che gli adolscenti si daranno da fare per recuperare gli anni persi.

il sesso da giovani giovani sesso