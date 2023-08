IN NIGER MANCA POCO ALLA GUERRA – LA FRANCIA FA SAPERE DI SOSTENERE I LEADER DELL’ECOWAS (LA COMUNITÀ DEGLI STATI DELL’AFRICA OCCIDENTALE), CHE DICONO DI ESSERE PRONTI A INTERVENIRE MILITARMENTE IN NIGER – MACRON HA INTENZIONE DI APRIRE UN CONFLITTO NELL’EX COLONIA CHE TRATTA ANCORA COME TALE? NEL PAESE CI SONO ANCHE 400 MILITARI ITALIANI, CHE, PER ORA, RIMANGONO SUL POSTO…

NIGER: PARIGI SOSTIENE 'FERMAMENTE' GLI SFORZI DELL'ECOWAS

(ANSA-AFP) - La Francia ha affermato di sostenere "con fermezza e determinazione" gli sforzi dell'Ecowas per far fallire il tentativo di golpe in Niger, alla vigilia della fine dell'ultimatum di questo blocco dell'Africa occidentale, che si dichiara pronto a intervenire militarmente. "Sono in gioco il futuro del Niger e la stabilità dell'intera regione", ha dichiarato il ministero degli Esteri francese in un comunicato.

NIGER, I LEADER AFRICANI DELL'ECOWAS: "POSSIBILE INTERVENTO MILITARE"

In Niger potrebbe essere compiuto un intervento militare da parte di altri Stati africani. È lo scenario delineato dai capi di Stato maggiore dei Paesi dell'Ecowas, la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale in prima fila nella crisi innescata dal colpo di Stato.

Il Commissario per gli Affari politici e la sicurezza del blocco regionale, Abdel-Fatau Musah, ha affermato che "tutti gli elementi di un possibile intervento sono stati elaborati nella riunione, comprese le risorse necessarie, ma anche come e quando dispiegheremo la forza".

[...] Nonostante le tensioni l[...], il contingente italiano di stanza in Niger rimane "per il momento" nel Paese.

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ricordando che i poco meno di 400 elementi si trovano ora come se "fossero consegnati in caserma. Non sono in città, nella capitale, ma nell'aeroporto", in una situazione di sicurezza.

Tajani ha anche ricordato che la nostra ambasciata [...] rimane aperta e che i cittadini che intendono rimanere in Niger, dopo quelli fatti rientrare in patria nei giorni scorsi, "non corrono nessun pericolo". I nostri connazionali sono "comunque seguiti minuto per minuto dalla nostra Ambasciata, dall'unità di crisi della Farnesina, e dai militari".

