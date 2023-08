NIGERIA NON A MISURA D'OMO – 67 PERSONE SONO STATE ARRESTATE NEL PAESE AFRICANO PERCHÉ STAVANO PARTECIPANDO A UN MATRIMONIO OMOSESSUALE. LA POLIZIA HA FATTO IRRUZIONE NELL'ALBERGO DOVE SI STAVANO CELEBRANDO LE NOZZE E HA FERMATO GLI SPOSI E GLI INVITATI - IL COMUNICATO DELLA POLIZIA: "NON POSSIAMO COPIARE IL MONDO OCCIDENTALE..."

Estratto da www.repubblica.it

omosessuali arrestati in nigeria 2

La polizia nigeriana ha fatto sapere di aver arrestato almeno 67 persone che celebravano un matrimonio gay in una delle più grandi detenzioni di massa per omosessualità, che è illegale nel paese dell'Africa occidentale.

I "sospetti gay" sono stati arrestati nella città di Ekpan, nello Stato meridionale del Delta, intorno alle 2 del mattino di lunedì durante un evento in cui due di loro erano sposati, ha detto ai giornalisti il portavoce della polizia di Stato Bright Edafe aggiungendo che l'omosessualità "non sarà mai tollerata" in Nigeria.

omosessuali arrestati in nigeria 1

Gli arresti di persone Lgbtq+ sono comuni in Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa, dove i gay possono rischiare fino a 14 anni di carcere ai sensi della legge sulla proibizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Anche i complici rischiano 10 anni di carcere. Emanata nel 2013, la legge è stata condannata a livello locale e internazionale.

La polizia di Delta ha fatto irruzione in un hotel a Ekpan dove si svolgeva il matrimonio gay e inizialmente ha fermato 200 persone, ha detto Edafe ai giornalisti. […] "Siamo in Africa e siamo in Nigeria. Non possiamo copiare il mondo occidentale perché non abbiamo la stessa cultura". Gli agenti di polizia in Nigeria "non possono incrociare le mani" e guardare le persone gay esprimere apertamente il loro orientamento sessuale nel Paese. "Questo non è qualcosa che sarà permesso in Nigeria", ha concluso.

bandiera lgbt

In una trasmissione in diretta con i sospettati mostrati in pubblico da parte della polizia, uno degli arrestati ha detto di non aver partecipato alla cerimonia nuziale, ma di essersi trovato nell’ hotel per un altro impegno. Un’altra delle persone fermate e mostrate alle telecamere ha affermato di non identificarsi come gay e di essere stato arrestato mentre andava a una sfilata di moda. […]