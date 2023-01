PER I NIPOTINI SI FA TUTTO, ANCHE MORIRE – VICINO LECCO UNA NONNA DI 74 ANNI SI È GETTATA SOTTO UN CAMION PER SPINGERE VIA IL NIPOTE E SALVARGLI LA VITA – LA SIGNORA STAVA ACCOMPAGNANDO IL RAGAZZINO A SCUOLA QUANDO, MENTRE ATTRAVERSAVANO LA STRADA, HA VISTO IL CAMION ARRIVARE...

Da www.leggo.it

INCIDENTE MORTALE VICINO LECCO

Sacrifica la sua vita per salvare quella di suo nipote. Una nonna di 74 anni si è gettata sotto un camion per spingere via il nipotino. È successo a Casatenovo, in provincia di Lecco. La donna è morta sul colpo, mentre il bambino è rimasto illeso.

La nonna stava accompagnando a scuola suo nipote lunedì mattina. I due stavano attraversando un incrocio tra la Sp La Santa e via San Gaetano a Rogoredo, riporta Il Giorno. La donna si è accorta dell'arrivo del camion e con un gesto istintivo ha spinto via il nipotino, non pensando a se stessa. È stata colpita in pieno ed è morta sul colpo. Un'infermiera che stava passando dall'incrocio si è fermata a soccorrere la 74enne.

ambulanza

Ha allertato i soccorritori di Areu e cominciato le prima manovre rianimatorie. Quando i sanitari e l'elisoccorso sono arrivati, per la donna non c'era già più niente da fare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale. La strada è stata chiusa e le forze dell’ordine stanno effettuando tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.