14 ott 2021 11:42

NO CHIP, NO IPHONE - APPLE HA FATTO SAPERE CHE POTREBBE RIDURRE IL NUMERO DI IPHONE 13 IN PRODUZIONE QUEST'ANNO DI 10 MILIONI DI PEZZI - IL PROBLEMA E' SEMPRE LO STESSO: LA CARENZA DI MICROCHIP, CHE HA GIA' COLPITO IN PARTE IMAC E IPAD - ALLA NOTIZIA LE AZIONI DELL'AZIENDA DI CUPERTINO HANNO PERSO L'1,2% - E I FORNITORI TEMONO CHE GLI APPROVVIGIONAMENTI SARANNO SCARSI FINO A FINE ANNO...