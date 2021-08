20 ago 2021 13:43

NO CHIPS, NO PARTY - IL SETTORE DELLE AUTO E' IN CRISI PER LA CARENZA DI MICROCHIP - LE FABBRICHE SONO COSTRETTE A LAVORARE A SINGHIOZZO, RITARDANDO LE VENDITE AI CLIENTI FINALI, PROPRIO ORA CHE I MERCATI DANNO QUALCHE SEGNALE DI RIPRESA - LE LINEE PIU' COLPITE SONO QUELLE IN GIAPPONE, MA LA PRODUZIONE SARA' RIDOTTA DI DECINE DI MIGLIAIA DI UNITA' ANCHE IN NORD AMERICA, CINA ED EUROPA - TOYOTA RIDUCE LA PRODUZIONE DEL 40%...