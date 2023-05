16 mag 2023 14:22

NO CINGHIALI NO PARTY – A TREVIGNANO ROMANO, ALLE PORTE DELLA CAPITALE, 15 UNGULATI SI SONO PRESENTATI A UNA FESTA CON BARBECUE CHE SI STAVA SVOLGENDO IN UN GIARDINO PRIVATO – IL BRANCO DI ANIMALI SI È AGGIRATO TRA I TAVOLI, HA “SPIZZICATO” TARTINE, PIZZETTE E CARNE E POI, INDISTURBATO, SE NE È ANDATO SENZA FARE TROPPI DANNI. IL TUTTO MENTRE I PRESENTI ERANO BARRICATI IN CASA…