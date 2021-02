3 feb 2021 08:50

NO, NON SIAMO A CALCUTTA MA A ROMA! DUE RAGAZZI, PROBABILMENTE STRANIERI, VIAGGIANO A SCROCCO AGGRAPPATI ALLA PARTE POSTERIORE DI UN BUS – LA SCENA È STATA NOTATA DA PASSANTI E AUTOMOBILISTI LUNEDÌ MATTINA A PORTA MAGGIORE. L’AUTISTA DEL MEZZO PUBBLICO NON SE N’È ACCORTO. VA DETTO CHE, COME TUTTI GLI ALTRI PASSEGGERI, ANCHE I DUE “PORTOGHESI” INDOSSAVANO LE MASCHERINE DI PROTEZIONE...