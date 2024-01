NO, QUELLA CHE FA UN POMPINO IN UNO STADIO NON È TAYLOR SWIFT - NELLE ULTIME ORE SONO RIMBALZATE SU X (E POI RIMOSSE) ALCUNE FOTO HARD DI TAYLOR SWIFT. QUALCUNO HA ABBOCCATO, NONOSTANTE FOSSE EVIDENTE CHE GLI SCATTI HOT FOSSERO CREATI DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE, E I FAN DELLA CANTANTE SI SONO INCAZZATI E HANNO FATTO CANCELLARE TUTTO – MA COSA SI VEDE NELLE IMMAGINI? LA CANTANTE CHE FA SESSO CON UN PELUCHE, MOSTRA IL CULO A UN GRUPPO DI ARRAPATI TIFOSI DEI KANSAS CITY CHIEFS CHIEDENDO DI ESSERE SCOPATA E...

DAGONEWS

taylor swift 4

Una serie di foto piccanti di Taylor Swift sta rimbalzando di profilo in profilo sui social. Ma dietro a quelli che sembrano degli scatti reali non c’è nulla di vero. Perché le immagini sono state creare con l’intelligenza artificiale scatenando un’ondata di rabbia tra i fan della cantante, indignati per il modo in cui la loro beniamina è stata riproposta.

taylor swift golden globes 2024. 3

In un’immagine la cantante fa sesso con un peluche. In un’altra qualcuno le afferra una tetta, in un’altra ancora offre al pubblico il lato b sul quale è stato scritto “Fuck me”. La più esplicita è quella in cui la star fa un pompino. Le foto sono state pubblicate prima sui social e poi raccolte su Celeb Jihad, uno dei tanti siti di porno deepfake che continuano a sfuggire agli investigatori del crimine informatico.

taylor swift

Secondo un'analisi della ricercatrice indipendente Genevieve Oh, condivisa con l'Associated Press a dicembre, l’anno scorso sono stati pubblicati online più di 143.000 nuovi video deepfake, un numero superiore a quello degli ultimi due anni messi insieme. Un numero destinato a crescere con la diffusione sempre più capillare dell’IA.

