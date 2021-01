NO TIME PER IL CINEMA – SLITTA ANCORA UNA VOLTA L’USCITA DI “NO TIME TO DIE”, L’ULTIMO FILM DELLA SAGA DI JAMES BOND – A CAUSA DELLA PANDEMIA LA MGM HA ANNUNCIATO L'ANNULLAMENTO DEL LANCIO PREVISTO PER IL 2 APRILE, RIMANDANDO L'APPUNTAMENTO ALL'8 OTTOBRE: È LA TERZA VOLTA CHE IL DEBUTTO DEL FILM CON DANIEL CRAIG VIENE RINVIATO E… - VIDEO

Da "www.rainews.it"

L'ultimo film della saga dell'agente segreto più famoso della storia, "No time to die", dovrà rinviare un'altra volta l'uscita. La Mgm ha annunciato l'annullamento del lancio previsto per il 2 aprile, rimandando l'appuntamento all'8 ottobre. È la terza volta che il debutto del film, con Daniel Craig nel ruolo di protagonista, viene rinviato. Inizialmente sarebbe dovuto uscire il 10 aprile dell'anno scorso, ma l'emergenza pandemia ha bloccato tutto.

I produttori dell'ultimo capitolo della saga di James Bond annunciano che l'uscita del film è stata di nuovo posticipata, fino all'autunno del 2021, a causa degli effetti della pandemia di coronavirus Sull'account Twitter ufficiale di 007 si legge che il 25° capitolo del del franchise uscirà l'8 ottobre. L'uscita di "No Time To Die" nelle sale era originariamente prevista per l'aprile 2020, ma è stata spostata una prima volta al novembre dello stesso anno per poi slittare di nuovo al 2 aprile 2021.

Il film, diretto da Cary Joji Fukunaga ha come protagonisti Daniel Craig ancora una volta nei panni di 007, Rami Malek, Lashana Lynch e Ana de Armas. Questo annuncio è solo l'ultimo di una serie di uscite importanti che sono state rimandate o spostate sulle piattaforme di streaming con gli studios di Hollywood alle prese con le restrizioni legate al coronavirus che hanno chiuso i cinema di tutto il mondo.

Dopo l'annuncio dell'ultimo ritardo del film di Bond, la Sony ha confermato il rinvio di diverse uscite programmate in primavera: "Peter Rabbit 2: The Runaway" passa da aprile a giugno, "Ghostbusters: Afterlife" è stato posticipato da giugno a novembre e "Cinderella", con la cantante Camila Cabello, arriverà a luglio invece che a febbraio.

