5 nov 2021 18:18

NO VAX, FAI UN PASS INDIETRO - LE AUTORITÀ AEROPORTUALI DEL CAIRO HANNO RISPEDITO A CASA UN’ITALIANA NO VAX ARRIVATA NEL PAESE SU UN AEREO PRIVATO DA MILANO: È UN’ASSISTENTE DI UN IMPRENDITORE ITALIANO DEL SETTORE DEI TRATTORI E DEGLI ATTREZZI AGRICOLI – LA DONNA, CHE NON SI ERA TAMPONATA E NON AVEVA UN GREEN PASS, È RIENTRATA SULLO STESSO VOLO: PER ENTRARE IN EGITTO È INDISPENSABILE…