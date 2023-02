7 feb 2023 19:54

NO VERMOUTH, NO PARTY! - COS'HANNO IN COMUNE NEGRONI, MARTINI, MANHATTAN E MOLTI ALTRI COCKTAIL? IL VERMOUTH - IL VINO LIQUOROSO FU CREATO NEL 1786 DALLO SPEZIALE TORINESE ANTONIO BENEDETTO CARPANO E CONQUISTÒ IL FAVORE DELLA CORTE DEI SAVOIA - LA RAPIDA ASCESA DEL VERMOUTH HA SPINTO MOLTI PRODUTTORI A PRODURRE UNA LORO VERSIONE E PER SALVAGUARDARE LA RICETTA ORIGINALE, NEL 2017 È NATO IL…