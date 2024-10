IL NOBEL PER LA FISICA 2024 È STATO ASSEGNATO A JOHN HOPFIELD E GEOFFREY E. HINTON: HANNO APERTO LA STRADA ALLA REALIZZAZIONE DELLE RETI NEURALI (TECNOLOGIA USATA DA ELON MUSK NEI CHIP CHE IMPIANTA NEL CERVELLO DELLE PERSONE) E GETTATO LE BASI PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - GRAZIE ALLE RICERCHE DI HOPFIELD E HINTON SI È PASSATI DAI TRADIZIONALI PROGRAMMI PER I COMPUTER, BASATI SU DESCRIZIONI CHIARE E PUNTUALI PER GENERARE RISULTATI, ALL'APPRENDIMENTO AUTOMATICO...

John Hopfield - Geoffrey Hinton

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Il Nobel per la Fisica 2024 è stato assegnato a John Hopfield e Geoffrey E. Hinton , che hanno aperto la strada alla realizzazione delle reti neurali e gettato le basi per l'apprendimento delle macchine e l'Ia.

L'americano Hopfield e il britannico Hinton hanno avuto il merito di avere utilizzato gli strumenti della fisica per mettere a punto i metodi che hanno gettato le basi per l'apprendimento delle macchine. Lavorando in modo indipendente, i due hanno aperto un campo di ricerca nuovo e rivoluzionario, che ha portato a sviluppi importanti, fino a rendere possibili i sistemi di intelligenza artificiale e a rivoluzionare sia la ricerca scientifica, sia la vita quotidiana.

Attualmente computer e robot non sono in grado di pensare, ma grazie alle reti neurali possono imitare alcune funzioni complesse tipiche del cervello umano, come la memoria e l'apprendimento. Grazie alle ricerche condotte da Hopfield e Hinton si è passati dai tradizionali programmi per i computer, basati su descrizioni chiare e puntuali per generare risultati, all'apprendimento automatico, nel quale il computer apprende per mezzo di esempi e su questa base riesce ad affrontare problemi troppo vaghi e complessi per essere gestiti con istruzioni puntuali. Un esempio è l'interpretazione di un'immagine per identificare gli oggetti in essa contenuti.

John J. Hopfield - Geoffrey E. Hinton