15 feb 2024 15:45

NOBEL E IGNOBEL - IN BANGLADESH, IL PREMIO NOBEL PER LA PACE MUHAMMAD YUNUS HA DENUNCIATO CHE ALCUNE SUE AZIENDE SONO STATE OCCUPATE E RILEVATE "CON LA FORZA" DA ESTRANEI NON IDENTIFICATI - POCHE SETTIMANE FA L'ECONOMISTA, IDEATORE DEL MICROCREDITO MODERNO, UN SISTEMA DI PICCOLI PRESTITI DESTINATI AD IMPRENDITORI TROPPO POVERI PER OTTENERE CREDITO DALLE BANCHE, ERA STATO CONDANNATO PER VIOLAZIONE DELLE LEGGI NAZIONALI SUL LAVORO…