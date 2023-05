NOEMI BOCCHI, LA NUOVA SIGNORA TOTTI – “CHI” PIZZICA A ROMA LA FIDANZATA DEL PUPONE IN VERSIONE “MAMMA” CON LE FIGLIE DI FRANCESCO E ILARY (CHISSÀ LA VERA MADRE COME L’HA PRESA...) - NELLE FOTO SI VEDE NOEMI CHE PORTA A SPASSO IL BULLDOG FRANCESE CHE LE HA REGALATO TOTTI. ACCANTO A LEI LE PICCOLE SOFIA E ISABEL, DI RISPETTIVAMENTE 11 E 7 ANNI – LA CILIEGINA SULLA TORTA È LA FELPA CON IL CODICE FISCALE DI TOTTI INDOSSATA DALLA SUA COMPAGNA…

Da “Chi”

NOEMI BOCCHI CON LE FIGLIE DI FRANCESCO TOTTI - FOTO DI CHI 2

Noemi Bocchi, 34 anni, porta al guinzaglio il bulldog francese Simba che il compagno Francesco Totti le ha regalato lo scorso dicembre (nel tondo, in basso, una foto della coppia).

Davanti a lei passeggiano con il trolley sua figlia Sofia, di 11 anni (con i pantaloni verdi), e Isabel, 7, la terzogenita dell'ex calciatore. Noemi indossa la felpa con il codice fiscale di Totti, prodotta dal brand "In case you didn't know who I am" (Nel caso non sapessi chi fossi). Il capo è richiestissimo e ora ha una nuova testimonial: Noemi.

NOEMI BOCCHI CON LE FIGLIE DI FRANCESCO TOTTI - FOTO DI CHI 3 francesco totti noemi bocchi al concerto di eros ramazotti 3 noemi bocchi e francesco totti a venezia foto chi 15 noemi bocchi e francesco totti a venezia foto chi 13 noemi bocchi 4

NOEMI BOCCHI CON LE FIGLIE DI FRANCESCO TOTTI - FOTO DI CHI 1