Noemi Di Segni, presidente delle comunità ebraiche italiane, ha rilasciato una intervista a “Libero” dal titolo: “Di Battista e De Magistris giustificano i terroristi”. Ero convinta che la colpa fosse del solito titolista ma mi sono dovuta ricredere. Il titolista aveva edulcorato la dichiarazione della presidente. Testuale: “Di Battista e De Magistris giustificano i terroristi. È come giustificare Daesh, i nazisti e le foibe”.

Insomma, provare a storicizzare gli eventi non è legittimo, dare del filo-terrorista a qualcuno è legittimo. Di Segni afferma poi che 5 Stelle e parte della sinistra alimentano politicamente il disprezzo per Israele, mettendo sullo stesso piano Israele e Palestina. E così attacca proprio la parte politica del Paese che vigila sul neofascismo e i rigurgiti delle più pericolose ideologie di estrema destra. Ma la memoria storica non può essere selettiva, non si può scomodare la Shoah per legittimare la vendetta e abbracciare la destra che qui alimenta discriminazioni e razzismo.

Di Segni dice poi che non nega le sofferenze dei civili di Gaza, ma che questo “è l’epilogo di un popolo che nasconde sotto moschee e ospedali le sedi operative di Hamas”. Immagino si riferisca al milione di bambini che occultano tunnel sotto le loro camerette o a quegli adulti che potrebbero ribellarsi ad Hamas, certo, se solo non stessero seppellendo mogli e figli uccisi dalle bombe israeliane, o non avessero il problema di non poter neppure scappare da chi poi li andrebbe a cercare casa per casa, e tutta una serie di considerazioni laterali che dovrebbero sempre accompagnare le ovvietà quali “E perché non si ribellano ad Hamas?”.

Di Segni afferma che “per sconfiggere Hitler, Berlino è stata rasa al suolo, non si può dire a Israele non fate troppo i cattivi” e “c’è un doppio standard: la Croce Rossa si occupa dei civili palestinesi, ma non delle condizioni di vita degli ostaggi israeliani”. Insomma, Israele ha il diritto di radere al suolo Gaza e quindi di uccidere chiunque sia rinchiuso nel suo perimetro, ma a occuparsi della vita dei rapiti in quel perimetro dev’essere la Croce Rossa (che conta morti e feriti tra i suoi membri, personale paramedico compreso).

Ora, io capisco che è un momento difficile per tutti, ma se i bombardamenti sono a tappeto, almeno le interviste potrebbero essere più prudenti.

