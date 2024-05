A NOI IL MAGNA-MAGNA, A LORO IL LECCA-LECCA! - MARTIN NEUMAIER, POLITICO GAY CANDIDATO ALLE EUROPEE CON IL PARTITO LIBERALE TEDESCO FDP, SI RIPRENDE MENTRE PULISCE CON LA LINGUA UN VESPASIANO E CIUCCIA DOVIZIOSAMENTE UNO SCOPINO PER IL WC - NEUMAIER HA DETTO DI AVERLO FATTO PER "PUNIZIONE" DOPO AVER PERSO UNA SCOMMESSA - IL DISGUSTOSO VIDEO È DIVENTATO VIRALE, TRA COMMENTI IMPIETOSI: "SPERIAMO VENGA ELETTO, HO PROPRIO BISOGNO DI UNA..." - VIDEO

Da www.ilgiornaleditalia.it

martin neumaier 1

Martin Neumaier, politico gay tedesco di FDP lecca i bagni pubblici e lo scopino per il wc. Un video diventato virale nelle ultime ore mostra il candidato del partito leccare i gabinetti di una stazione, per passare subito allo scopino per pulire il water.

Un video talmente strano quanto rivoltante. Neumaier ha detto di averlo fatto per "punizione", asserendo di aver probabilmente perso una scommessa.

Neumaier si riprende in maniera fiera mentre si avvicina ai water per leccarne le estremità, salvo passare allo scopino, che riceve pure lui una leccata. Inutile dire che il web è stato impietoso nei confronti dell'individuo: "Martin Neumaier politico tedesco del FDP, ha una passione, "leccare i bagni pubblici". I tedeschi li ricordavo in altro modo, magari altezzosi, ma fieri, tutto di un pezzo, mah! Bah! Boh! Speriamo venga eletto alle europee, ho proprio bisogno di una pulita al bagno".

