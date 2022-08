VAIOLO GO HOME! – DOPO SAN FRANCISCO, ANCHE NEW YORK DICHIARA IL VAIOLO DELLE SCIMMIE EMERGENZA DI SALUTE PUBBLICA E HA INIZIATO LA CAMPAGNA VACCINALE – GLI USA HANNO ACQUISTATO IN FRETTA E FURIA 800MILA DOSI DI VACCINO, L'UE ALTRE 600MILA, MA NON BASTERANNO – CON 21MILA CASI IN 3 MESI IN OLTRE 70 PAESI, LA MALATTIA DA MAGGIO STA PRESENTANDO AL MONDO UNA NUOVA EPIDEMIA CON DIMENSIONI NON PARAGONABILI AL COVID MA CON DINAMICHE SIMILI...