PER NOI SONO "I MIGLIORI AMICI DELL'UOMO", MA PER LORO NOI SIAMO MOLTO DI PIÙ - DIVERSI STUDI DIMOSTRANO CHE I CANI SONO "INNAMORATI" DEI PROPRI PADRONI - GLI ODORI CONOSCIUTI ATTIVANO DELLE REGIONI NEI LORO CERVELLI ASSOCIATE CON I SENTIMENTI ROMANTICI E I NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE PIANGONO QUANDO SI RICONGIUNGONO CON UN PROPRIETARIO DOPO UNA LUNGA ASSENZA - LE LORO EMOZIONI SONO MEDIATE DALL’OSSITOCINA - LA PIÙ GRANDE DIMOSTRAZIONE DI "DISPREZZO" È INVECE…

Estratto dell'articolo di Noemi Penna per www.lastampa.it

[…] La più grande dimostrazione che un cane potrebbe darti del suo “disprezzo” è il non accettare il cibo dalle tue mani. Ma nel caso in cui tutte le leccate e gli scodinzoli che ti fa non fossero abbastanza convincenti, gli scienziati hanno dimostrano quello che già sappiamo: i cani ci adorano. E quando ci amano, ci amano per davvero.

CERVELLO INNAMORATO

Dimostrare l’amore non è un’impresa facile. Ma diversi studi sembrano sostenerlo, come quello del neurologo Gregory Berns che […] Ha […] sottoposto ai cani una varietà di odori familiari e sconosciuti, scoprendo che tutti quelli conosciuti attivavano il nucleo caudato, una regione legata a processi mentali di livello superiore come le emozioni e i sentimenti romantici.[…] E un ulteriore tassello si è aggiunto poco dopo con la pubblicazione su Social Cognitive and Affective Neuroscience della conferma che il caudato si accende anche durante l’interazione sociale con gli esseri umani, soprattutto se c’è in palio una ricompensa di cibo.

LEGAMI DI OSSITOCINA

Il veterinario Takefumi Kikusui dell’Università di Azabu, in Giappone, ha scientificamente dimostrato che i cani piangono quando si ricongiungono con un proprietario dopo una lunga assenza e che le loro emozioni sono mediate dall’ossitocina, esattamente come accade in noi umani. […] E questo significa che l’attaccamento nei nostri confronti è reale, e ha una base biochimica, esattamente come l’innamoramento: prima si attiva il neurotrasmettitore dopamina, poi va in tilt la serotonina e infine interviene l’ossitocina[…]

Prove de fedeltà

[…] un’ulteriore conferma arriva da un esperimento volto a testare fino a che punto il migliore amico dell’uomo potrebbe spingersi per dimostrare il proprio amore, pubblicato su Plos One. Ispirandosi alle storie di cani che durante la Seconda guerra mondiale dissotterravano i corpi dei loro proprietari dopo i bombardamenti di Londra, il team di Wynne ha fatto (crudelmente) credere a 60 cani che i loro umani fossero in serio pericolo. E uno su tre avrebbe fatto di tutto per salvarlo, anche rischiando la propria vita. E gli altri due? Ci hanno provato, ma non hanno trovato il modo.

