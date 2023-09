LA NOIA FA FARE TUTTO, ANCHE RISCHIARE LA VITA - DAL GIORNO DEL DISASTRO DEL "TITAN", IN CUI CINQUE PERSONE SONO MORTE MENTRE CERCAVANO DI RAGGIUNGERE IL RELITTO DEL TITANIC, LE RICHIESTE PER I SOMMERGIBILI PRIVATI SONO AUMENTATE A DISMISURA - I PREZZI DEI SOTTOMARINI SI AGGIRANO TRA I 2,5 E I 35 MILIONI DI EURO - ALMENO QUESTE IMBARCAZIONI SONO COSTRUITE CON MATERIALI ADATTI A RESISTERE ALLA PRESSIONE IMMENSA DELL'ACQUA...

Estratto dell'articolo di Marco Bruna per www.corriere.it

sottomarini privati 7

Il Grand Tour degli abissi non si è fermato, neanche davanti all’orrore di cinque uomini implosi mentre cercavano di raggiungere il relitto del Titanic. Dal 18 giugno a oggi, dal giorno del disastro del Titan , i ricchi del pianeta hanno continuato a investire nel lussuoso mercato dei sommergibili. È il giocattolo preferito dei miliardari, il giocattolo che ti fa sentire Jacques Cousteau.

sottomarini privati 6

Il quotidiano britannico «Telegraph» ha fatto il punto su questa tendenza in un lungo articolo, […] nel quale spiega come mai questo mercato sia sempre più competitivo. L’occasione è il Monaco Yacht Show, la fiera annuale in cui fanno bella mostra i mega yacht, in programma dal 27 al 30 settembre nel ricchissimo Stato che si affaccia sul Mediterraneo. […]

sottomarini privati 3

spiega appunto il «Telegraph», c’è una fetta di mercato molto allettante per questi produttori: quella dei sottomarini privati, che ospitano piccoli gruppi per raggiungere gli abissi, come appunto il Titan. I primi esemplari di Triton Submarines e U-Boat Worx risalgono a 15 anni fa, all’inizio potevano scendere fino a 300 metri.

Un modello di U-Boat Worx

La U-Boat Worx ha venduto quattro modelli nelle settimane successive all’implosione del Titan (numeri molto alti per un settore così di nicchia) mentre la Triton non ha mai avuto così tanti sommergibili in produzione come adesso.

sottomarini privati 1

I prezzi di questi giocattoli dipendono dal numero di persone che si possono trasportare e dalla profondità che si vuole raggiungere. Sono esorbitanti: il modello più «economico» di Triton costa circa due milioni e mezzo di euro. Con questa somma si può comprare un piccolo sommergibile per due persone che scende fino a 200 metri di profondità. Per raggiungere gli abissi degli oceani serve invece un modello in titanio, che ha la forma di un guscio. Costa quasi 35 milioni e scende fino a 11 mila metri. A queste somme bisogna aggiungere, oltre alla spesa per la manutenzione ordinaria, anche quella di un pilota.

sottomarini privati 2 sottomarini privati 5 sottomarini privati 4

[…]