Estratto dell’articolo di Sergio Arcobelli per “Il Messaggero”

La leggenda di Ali continua: nel segno dei nipoti. Uno si chiama Nico Ali Walsh, l'altro Biaggio Ali Walsh: musulmani entrambi, combattono nel nome di The Greatest, soprannome del nonno Muhammad Ali, uno degli sportivi più amati di sempre. "Lo facciamo per lui". Se Nico ha continuato la dinastia di famiglia nella boxe, Biaggio ha scelto le arti marziali miste.

Mondi lontani, ma che si sono avvicinati per la prima volta nel 1976, quando proprio The Greatest affrontò il lottatore giapponese Antonio Inoki. Questo per dire che i pugni di Muhammad Ali sono andati oltre il ring. Dove Nico, nato dall'unione di Robert Walsh e di Rasheda, la secondogenita dei nove figli del campione, si sta guadagnando la popolarità fra i pro' spinto dalla Top Rank di Bob Arum.

Lo stesso promoter che nel marzo 1966 organizzò il primo match con Ali protagonista. Ventidue anni, peso medio, qualcuno dice che Nico ha i numeri per arrivare in cima ad una classifica mondiale, altri che ci vorranno almeno 2-3 anni. Lui, intanto, racconta: «[…]Ho ricevuto così tanti consigli da Poppy, fra questi anche "muoviti e danza". Per la gente lui è stato il più grande pugile di sempre, per me è stato solo il nonno. Il nonno più grande di sempre!».

Aveva solo 16 anni alla morte di Ali (3 giugno 2016), che già lo vedeva sul ring: orgoglioso e soddisfatto nonostante i timori di Rasheda, sorella di quella Laila che in 8 anni disputò 24 incontri, con 21 ko. Ad agosto a Tulsa, in Oklahoma, dopo otto match da imbattuto (cinque vittorie per k.o) Nico ha subito la prima sconfitta per mano del 35enne Sona Akale. "Un furto", hanno scritto indignati i fan sui social. Si sta rendendo conto quanto sia complicato seguire le orme del nonno: «E' un'ombra incredibile. Tutti vogliono mettere al tappeto un Ali».

È invece finito più volte al tappeto Biaggio, campione e ribelle. Dopo gli inizi liceali nel football americano, ha dovuto affrontare l'avversario più temibile: la depressione. Biaggio ha ammesso di avere fatto uso di droghe. «Ero finito in una strada buia», ha rivelato il 25enne Poi, ha capito che l'unica cosa che lo eccitava era lo sport. Ha scelto l'Mma perché «è un po' come la lotta di strada». Capitava che da giovane finisse in qualche rissa per strada, provocato in quanto nipote di Ali.

Biaggio si è fatto strada anche lavorando come guardia di sicurezza in un nightclub. Ha già combattuto al Madison Square Garden di New York, dove il nonno aveva estasiato le folle. Da dilettante ha accumulato 6 vittorie (tutte per ko) nelle gabbie della Professional Fighters League (PFL). Ma presto passerà fra i professionisti. Dopo l'ultimo match vinto a novembre ha dedicato il successo alla Palestina e alle persone colpite dalla guerra. Nei suoi sogni non c'è una cintura da conquistare, bensì qualcosa di più spirituale e altruistico. «Le Mma mi hanno avvicinato a Dio. In uno sport come questo, è importante avere un rapporto molto forte con Dio, perché vai lì e non sai se potresti morire». […]

