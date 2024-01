21 gen 2024 08:27

NON C'E' PIU' RELIGIONE! - BUFERA IN FRANCIA PER IL PROGRAMMA "BENVENUTO AL MONASTERO", IN CUI CONCORRENTI (TRA CUI UNA STAR DEL CINEMA A LUCI ROSSE E UNA EX MISS FRANCE) DEVONO PASSARE DEL TEMPO IN RITIRO SPIRITUALE - IL REALITY DELL'EMITTENTE C8 È STATO CRITICATO PERCHE' ALCUNE DELLE COMUNITÀ CHE OSPITANO I CONCORRENTI SONO STATE TRAVOLTE DA ACCUSE DI VIOLENZE SESSUALI E DI…